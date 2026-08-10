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नूंह में शादी की जिद में 90 फुट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, 5 घंटे बाद पुलिस ने उतारा नीचे

नूंह : हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में नाबालिग लड़की से शादी की जिद को लेकर सोमवार सुबह करीब 8 बजे एक युवक 90 फुट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया. मामला फिरोजपुर झिरका क्षेत्र के गांव तिगरा का है. युवक करीब 5 घंटे तक टावर पर बैठा रहा, जिसके कारण मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई.

शादी की जिद में टावर पर चढ़ा युवक : गांव तिगरा निवासी अब्दुल करीम का बेटा कैफ अपनी मामा की नाबालिग बेटी से शादी करना चाहता था. कैफ की मां इस रिश्ते के लिए तैयार है, लेकिन लड़की के पिता इसके खिलाफ हैं. इसी बात को लेकर कैफ ने अपनी मांग मनवाने के लिए टावर पर चढ़ने का कदम उठाया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे. फिरोजपुर झिरका सदर थाना प्रभारी सुभाष चंद्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने युवक को समझाने का प्रयास किया.

नूंह में शादी की जिद में 90 फुट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक (ETV Bharat)

5 घंटे की मशक्कत के बाद उतरा नीचे : ग्रामीण भी लगातार उससे नीचे उतरने की अपील करते रहे. करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया. थाना प्रभारी सुभाष चंद्र ने बताया कि मामला पूरी तरह पारिवारिक है और अभी तक किसी पक्ष की ओर से कोई शिकायत नहीं दी गई है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. नाबालिग से शादी का मामला होने के कारण पुलिस इस पहलू को भी गंभीरता से देख रही है.