ETV Bharat / state

बहराइच में घंटाघर चौक पर बने स्मारक पर चढ़ा युवक, जमकर किया हंगामा, पालिका कर्मचारी को नीचे फेंका

एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने युवक को नीचे उतारा. पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

स्मारक पर चढ़ कर युवक ने किया हंगामा.
स्मारक पर चढ़ कर युवक ने किया हंगामा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 3:41 PM IST

|

Updated : December 9, 2025 at 4:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच : शहर के चौक बाजार में बने स्मारक पर एक युवक चढ़ गया और जमकर हंगामा किया. स्मारक पर चढ़े पालिका कर्मी को युवक ने नीचे फेंक दिया. जिससे पालिका कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. करीब एक घंटे तक युवक उत्पात मचाता रहा. युवक को नीचे उतारने के लिए पुलिस ने जेसीबी बुलाई. फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत करते हुए युवक को नीचे उतारा.

मंगलवार की सुबह घंटाघर चौक पर रोटरी क्लब द्वारा बनवाए गए स्मारक पर एक युवक चढ़ गया. स्मारक पर लगे कैमरे और वाईफाई के तार तोड़ दिए. फिर अपने शरीर में तार लगाकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगा. युवक कभी डांस करता तो कभी गाना गाता. यह देख चौक पर लोगों की भीड़ लग गई. लोगों ने युवक को नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन किसी की बात नहीं माना.

एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा गया. (Video Credit; ETV Bharat)

मौके पर मौजूद पालिका कर्मी युवक को नीचे उतारने चढ़ा, तो कर्मचारी को धक्का देकर गिरा दिया. जिससे कर्मी घायल हो गया. इसके बाद पुलिस ने युवक को उतारने के लिए जेसीबी बुलाई. इस बीच फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए. लेडर की मदद से फायर कर्मी आशीष यादव स्मारक पर चढ़े. युवक फायर कर्मी से भी उलझ गया.

तीन तरफ से युवक को घेर कर करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा गया. पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है. युवक की पहचान कोतवाली इलाके के गुदड़ी मोहल्ले के धीरज (25) के रूप में हुई है. पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है. वहीं स्थानीय लोगों ने बताया, युवक मानसिक रूप से बीमार है और अक्सर ऐसी हरकतें करता रहता है.

कोतवाल नगर प्रदीप सिंह ने बताया, मामले की जानकारी होते ही टीम मौके पर पहुंची थी. फायरकर्मियों की मदद से युवक को नीचे उतारा गया. कोतवाली में युवक से पूछताछ की जा रही है. हरकत से मानसिक विक्षिप्त लग रहा है. पूछताछ की जा रही है.

यह भी पढ़ें : गोरखपुर में सीएम योगी बोले- सिकंदर महान कैसे हो सकता है, विपक्ष जातियों के नाम पर बांटने की साजिश रच रहा

Last Updated : December 9, 2025 at 4:18 PM IST

TAGGED:

GHANTAGHAR CHOWK IN BAHRAICH
YOUTH UPROAR IN BAHRAICH
BAHRAICH NEWS
बहराइच में घंटाघर चौक पर चढ़ा युवक
BAHRAICH NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.