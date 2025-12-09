बहराइच में घंटाघर चौक पर बने स्मारक पर चढ़ा युवक, जमकर किया हंगामा, पालिका कर्मचारी को नीचे फेंका
एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने युवक को नीचे उतारा. पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
बहराइच : शहर के चौक बाजार में बने स्मारक पर एक युवक चढ़ गया और जमकर हंगामा किया. स्मारक पर चढ़े पालिका कर्मी को युवक ने नीचे फेंक दिया. जिससे पालिका कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. करीब एक घंटे तक युवक उत्पात मचाता रहा. युवक को नीचे उतारने के लिए पुलिस ने जेसीबी बुलाई. फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत करते हुए युवक को नीचे उतारा.
मंगलवार की सुबह घंटाघर चौक पर रोटरी क्लब द्वारा बनवाए गए स्मारक पर एक युवक चढ़ गया. स्मारक पर लगे कैमरे और वाईफाई के तार तोड़ दिए. फिर अपने शरीर में तार लगाकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगा. युवक कभी डांस करता तो कभी गाना गाता. यह देख चौक पर लोगों की भीड़ लग गई. लोगों ने युवक को नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन किसी की बात नहीं माना.
मौके पर मौजूद पालिका कर्मी युवक को नीचे उतारने चढ़ा, तो कर्मचारी को धक्का देकर गिरा दिया. जिससे कर्मी घायल हो गया. इसके बाद पुलिस ने युवक को उतारने के लिए जेसीबी बुलाई. इस बीच फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए. लेडर की मदद से फायर कर्मी आशीष यादव स्मारक पर चढ़े. युवक फायर कर्मी से भी उलझ गया.
तीन तरफ से युवक को घेर कर करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा गया. पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है. युवक की पहचान कोतवाली इलाके के गुदड़ी मोहल्ले के धीरज (25) के रूप में हुई है. पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है. वहीं स्थानीय लोगों ने बताया, युवक मानसिक रूप से बीमार है और अक्सर ऐसी हरकतें करता रहता है.
कोतवाल नगर प्रदीप सिंह ने बताया, मामले की जानकारी होते ही टीम मौके पर पहुंची थी. फायरकर्मियों की मदद से युवक को नीचे उतारा गया. कोतवाली में युवक से पूछताछ की जा रही है. हरकत से मानसिक विक्षिप्त लग रहा है. पूछताछ की जा रही है.
