'पीडब्ल्यूडी ने दबा ली मेरी जमीन', यह आरोप लगा युवक चढ़ा हाईटेंशन लाइन पर, ये आश्वासन दे उतारा नीचे

युवक का आरोप है कि सड़क निर्माण में उसकी जमीन आ रही है. लेकिन विभाग ने पैमाइश में उसकी जमीन दबा ली.

Young man climbed on high tension line
हाईटेंशन लाइन पर चढ़ा युवक (ETV Bharat Behror)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 20, 2026 at 9:06 PM IST

2 Min Read
बहरोड़: जिले के बानसूर में मंगलवार शाम एक युवक हाईटेंशन लाइन पर चढ़ गया. मामले की सूचना लगते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवक को नीचे उतरने की गुजारिश करने लगे. मामला बानसूर के कल्यानगर लाडपुर का है. हाईटेंशन लाइन पर चढ़े युवक अमर सिंह ने बताया कि कल्याणनगर से मुकुंदपुरा तक हो रहे सड़क निर्माण में उसकी जमीन आ रही है. उसका आरोप है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के उसकी जमीन की सही तरीके से जमीन की पैमाइश नहीं की. कई बार विभाग के कार्यालय गया, लेकिन सुनवाई नहीं की गई. इसके बाद उसने यह कदम उठाया.

समझाइश कर नीचे उतारा: बानसूर डीएसपी मेघा गोयल ने बताया कि कल्याणनगर में एक युवक के हाईटेंशन लाइन के पोल पर चढ़ने की सूचना मिली थी. जिस पर पुलिस जाब्ता मौके पर भेजा गया. युवक से समझाइश की गई. बातचीत में टावर पर चढ़े अमर सिंह ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग का रोड उसकी जमीन से निकल रहा है. वह जमीन की दोबारा से पैमाइश कराना चाहता है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं की जा रही है. करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन ने समझाइश कर उसे हाईटेंशन विद्युत टावर से नीचे उतारा.

आरोप-चार मीटर जमीन दबाई: हाईटेंशन लाइन पर चढ़े युवक अमर सिंह ने बताया कि सड़क निर्माण के दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग ने मेरी चार मीटर जमीन दबा ली. मेरा रास्ता भी दबा लिया गया. मुझे मेरा खेत पूरा कर दो, तब मैं नीचे उतर आऊंगा. इस मामले पर पीडब्ल्यूडी विभाग के एईएन शेर सिंह मीणा ने बताया कि युवक की जमीन की दो बार पैमाइश करा दी गई, लेकिन अमर सिंह बोल रहा है कि मेरी जमीन सड़क में आ गई. अब प्रशासन दोबारा बुधवार को जमीन की पैमाइश करवाएगा.

