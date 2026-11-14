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सीट नहीं मिली तो सप्तक्रांति एक्सप्रेस के इंजन पर चढ़ा युवक, 20 मिनट तक मची रही अफरातफरी

सप्तक्रांति एक्सप्रेस के इंजन पर चढ़ा युवक ( ETV Bharat )

मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के चकिया रेलवे स्टेशन पर एक अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिला. ट्रेन में सीट नहीं मिलने से नाराज युवक ने ऐसा कदम उठाया, जिसे देखकर यात्रियों और रेलकर्मियों के बीच अफरातफरी मच गई. युवक सीधे ट्रेन के इंजन पर चढ़ गया और नंगे पांव बैठ गया. इस घटना के कारण मुजफ्फरपुर से आनंद विहार जा रही सप्तक्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस 20 मिनट तक चकिया स्टेशन पर रुकी रही.

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