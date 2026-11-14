सीट नहीं मिली तो सप्तक्रांति एक्सप्रेस के इंजन पर चढ़ा युवक, 20 मिनट तक मची रही अफरातफरी
youth climbed on Saptkranti Express: मोतिहारी चकिया स्टेशन पर सीट नहीं मिलने से नाराज युवक सप्तक्रांति एक्सप्रेस के इंजन पर चढ़ गया. रिपर्ट-रोहित राज
Published : November 14, 2026 at 9:17 AM IST
मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के चकिया रेलवे स्टेशन पर एक अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिला. ट्रेन में सीट नहीं मिलने से नाराज युवक ने ऐसा कदम उठाया, जिसे देखकर यात्रियों और रेलकर्मियों के बीच अफरातफरी मच गई. युवक सीधे ट्रेन के इंजन पर चढ़ गया और नंगे पांव बैठ गया. इस घटना के कारण मुजफ्फरपुर से आनंद विहार जा रही सप्तक्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस 20 मिनट तक चकिया स्टेशन पर रुकी रही.
बोगी में पैर रखने तक की नहीं थी जगह
दरअसल, सप्तक्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस जब चकिया रेलवे स्टेशन पहुंची, तो ट्रेन के अंदर यात्रियों की भारी भीड़ थी और डिब्बों में पैर रखने तक की जगह नहीं थी. बताया जा रहा है कि युवक भी इसी ट्रेन से सफर करना चाहता था, लेकिन भारी भीड़ के कारण उसे बैठने के लिए सीट नहीं मिल रही थी. इसके बाद युवक ने ऐसा कदम उठाया और नंगे पांव इंजन पर जा बैठा.
मोबाइल में घटना को कैद करने लगे यात्री
इंजन के ऊपर युवक को बैठा देखकर स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. कुछ यात्री इस पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन में कैद करने लगे. चकिया रेलवे स्टेशन के समपार संख्या 136 पर तैनात आरपीएफ कर्मी अनुरोध कुमार यादव ने युवक को इंजन पर चढ़ा देखा और स्टेशन मास्टर को सूचना दी.
कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित नीचे उतारा
सूचना मिलते ही RPF की टीम मौके पर पहुंची और रेलवे पुलिस के जवानों ने युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए काफी मशक्कत की. करीब 20 मिनट तक चले इस घटनाक्रम के दौरान सप्तक्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्टेशन पर ही खड़ी रही. आखिरकार RPF की टीम ने सूझबूझ दिखाते हुए युवक को सुरक्षित इंजन से नीचे उतार लिया और उसे हिरासत में ले लिया. इसके बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया.
मुंगेर का रहने वाला है युवक
चकिया स्टेशन मास्टर श्याम कुमार गुप्ता ने बताया कि पूछताछ में युवक ने अपनी पहचान मुंगेर जिले के असरगंज निवासी गुलशन कुमार के रूप में बताई. स्टेशन मास्टर ने यह भी बताया कि युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है और इस घटना में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है.
"समय रहते युवक को नीचे उतार लिया गया है. आरपीएफ की टीम उससे पूछताछ कर रही है कि ट्रेन के इंजन पर चढ़ने का कारण क्या है. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी." - श्याम कुमार गुप्ता, स्टेशन मास्टर, चकिया
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