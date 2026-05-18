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प्रेम प्रसंग से परेशान परिजन और प्रशासन, मोबाइल टावर पर चढ़ युवा कर रहे इमोशनल ब्लैकमेल!

हालांकि यह मामला थोड़ा अलग है. दरअसल यहां जो युवक टावर पर चढ़ा है वह पॉक्सो एक्ट का आरोपी भी है. युवक पर यौन शोषण का आरोप भी उसी लड़की ने लगाया है, जिससे वह शादी करने की जिद पर अड़ा है. युवक संजय रजक उर्फ संजय बांसुरिया मोतीलेदा पंचायत के लकठाही गांव का रहने वाला है.

यह मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि 18 मई सोमवार को गिरिडीह जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलेदा में एक युवक शादी की जिद को लेकर 100 मीटर ऊंचे टावर पर चढ़ गया.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः मोबाइल टावर पर चढ़ कर युवक परिजन और प्रशासन को रहे हैं इमोशनल ब्लैकमेल! (ETV Bharat)

बीते दिनों गिरिडीह के निमियाघाट और धनबाद के हरिहरपुर में टावर पर चढ़ कर प्रेमी युगल ने हंगामा खड़ा किया था. 16 मई को गिरिडीह के निमियाघाट में एक युवक अपनी प्रेमिका से शादी की जिद को लेकर टावर पर चढ़ गया. दूसरी ओर 17 मई को उसकी प्रेमिका धनबाद के हरिहरपुर में टावर पर चढ़ गई.

गिरिडीहः इन दिनों प्रेम को सफल करने के लिए प्रेमी युगल द्वारा टावर पर चढ़ कर ब्लैकमेलिंग करने का ट्रेंड आशिकों के सिर चढ़ कर बोल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है. क्योंकि हालिया कुछ घटनाएं इसी प्रकार की सामने आई हैं.

युवक के अनुसार नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की से उसका प्रेम प्रसंग है और दोनों की शादी की बात भी हो चुकी थी. दोनों के परिजनों के बीच भी शादी की बात पर सहमति बन गई. मगर युवती के परिजनों ने युवती को सिखा पढ़ाकर युवक एवं उसके भाई के विरुद्ध बेंगाबाद थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया है. युवक टावर पर चढ़ कर युवती से शादी करने और उसके विरुद्ध दर्ज मुकदमा को उठाने की मांग पर अड़ा हुआ है. युवक सोमवार की अहले सुबह ही मोबाइल टावर पर चढ़ा है.

इस घटना के लगभग 12 घंटा बीत जाने के बाद भी वह टावर पर से नीटे उतरने को तैयार नहीं है. युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना पर बेंगाबाद थाना प्रभारी अमन कुमार सिंह, गांडेय थाना प्रभारी अमित कुमार चौधरी, एसआई विजय मंडल सहित कई पुलिस पदाधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और युवक को टावर से नीचे उतारने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं.

युवक की मांग पर युवती के परिजन और युवती को भी मौके पर बुलाया गया. मगर इसके बावजूद युवक कोई बात मानने को तैयार नहीं हुआ. युवक उल्टा युवती को ही टावर पर चढ़ाने की मांग करने लगा.

बेंगाबाद थाना इलाके के मोतीलेदा में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया है. युवक के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला भी दर्ज है. युवक को टावर से उतारने का प्रयास चल रहा है. -जीतवाहन उरांव, एसडीपीओ.

इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक संजय रजक के विरुद्ध युवती ने बेंगाबाद थाना में यौन शोषण का मामला दर्ज कराया है. युवती के आवेदन के आधार पर थाना में 18 अप्रैल को कांड संख्या 60/26 के तहत आरोपी युवक और उसके भाई को नामजद बनाते हुए केस दर्ज किया गया है.

युवती ने आरोप लगाया है कि युवक के परिजन शादी का रिश्ता लेकर आए थे, मगर नाबालिग होने के कारण उसके परिजनों ने रिश्ता करने से इनकार कर दिया. जिसके बाद युवक उसे लगातार परेशान करने लगा और जबरदस्ती घर लाकर उसका यौन शोषण किया और फोटो वीडियो भी बना लिया.

युवती ने युवक के ऊपर यौन शोषण के साथ अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने का भी आरोप लगाया है. केस दर्ज होने के बाद से युवक लगातार पुलिस की नजर से बच रहा था. कांड अंकित होने के एक महीने बाद युवक ने टावर पर चढ़ कर ड्रामा शुरू करने लगा. फिलहाल मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा है और पुलिस प्रशासन की टीम उसे नीचे उतारने के प्रयास में जुटी हुई है.

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