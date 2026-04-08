ETV Bharat / state

पाकिस्तानी आतंकी से संपर्क की कोशिश में हनुमानगढ़ का युवक गिरफ्तार, जांच में हुए कई खुलासे

जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन से संबंधित पोस्ट भी साझा करता था.

आरोपी सुनील कुमार
आरोपी सुनील कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 8, 2026 at 7:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हनुमानगढ़ : हनुमानगढ़ जंक्शन थाना पुलिस ने पाकिस्तान के आतंकी शहजाद भट्टी से सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी पिस्टल भी बरामद की है. आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी विभिन्न थानों में आर्म्स एक्ट, मारपीट सहित कई गंभीर धाराओं में करीब 10 मामले दर्ज बताए जा रहे हैं.

एसपी नरेन्द्र सिंह मीणा ने बताया कि 6 अप्रैल 2026 को पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन के थानाधिकारी पुलिस निरीक्षक रामचन्द्र कस्वां के नेतृत्व में पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी. इसी दौरान पॉलीटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ जंक्शन के पास संदिग्ध गतिविधि करते हुए एक युवक को रोककर तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान उसके पास से एक अवैध देसी पिस्टल बरामद हुई. पुलिस ने मौके पर ही आरोपी सुनील कुमार उर्फ धोलू पुत्र राजु उर्फ राजकुमार नायक (29) निवासी वार्ड नंबर 54 सुरेशिया, हनुमानगढ़ जंक्शन को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. इस मामले का अनुसंधान उपनिरीक्षक चुका देवी को सौंपा गया.

एसपी नरेन्द्र सिंह मीणा (ETV Bharat)

पढे़ं. राजस्थान इंटेलिजेंस ने असम के एयरफोर्स स्टेशन से पकड़ा जासूस, पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजी विमान-मिसाइल सिस्टम की जानकारी

जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन से संबंधित पोस्ट भी साझा करता था. पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट की तकनीकी जांच की, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. पुलिस जांच में पाया गया कि आरोपी सुनील कुमार उर्फ धोलू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए पाकिस्तान के आतंकी शहजाद भट्टी के व्हाट्सएप नंबर पर कॉल और मैसेज कर उससे संपर्क करने का प्रयास किया था.

पाकिस्तान आतंकी को कर रहा था फॉलो : आरोपी ने इंस्टाग्राम पर भी शहजाद भट्टी के नाम और फोटो से बनी कई आईडी को फॉलो कर रखा था. इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि एक ऐसी इंस्टाग्राम आईडी, जिस पर शहजाद भट्टी की फोटो लगी हुई है, वह आईडी भी आरोपी सुनील कुमार को फॉलो कर रही थी. आरोपी ने इस आईडी पर भी मैसेज भेजकर आतंकी शहजाद भट्टी से संपर्क साधने की कोशिश की थी. पुलिस के अनुसार शहजाद भट्टी पाकिस्तान का एक सक्रिय आतंकी है, जो भारत में आतंक फैलाने और देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने के लिए लगातार गतिविधियां संचालित करता रहता है.

पढ़ें. IAF की जासूसी का आरोपी दस दिन के रिमांड पर, लाखों रुपए लेकर भेज चुका था लड़ाकू विमानों-मिसाइल सिस्टम की जानकारी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसने बड़ी संख्या में फॉलोअर्स बना रखे हैं, जिनका इस्तेमाल वह भारत में स्लीपर सेल के रूप में करता है और उनसे विभिन्न गतिविधियों में सहयोग लेता है. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी सुनील उर्फ धोलू ने जानबूझकर सोशल मीडिया के माध्यम से शहजाद भट्टी की पोस्ट, हथियारों से संबंधित फोटो और अन्य सामग्री को शेयर किया था. इसके साथ ही आरोपी ने अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से आतंकी से संपर्क साधने की कोशिश की, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को खतरा पैदा होने की आशंका जताई गई है. इसके आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

TAGGED:

YOUTH CAUGHT WITH PISTOL
YOUTH LINKED TO PAKISTANI TERRORIST
युवक का पाकिस्तानी आतंकी से कनेक्शन
HANUMANGARH YOUTH PAK CONNECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.