ETV Bharat / state

शराब के लिए RBM अस्पताल की बायोमेट्रिक मशीन उखाड़ ले गया चोर, गार्ड की मुस्तैदी से चढ़ा हत्थे

आरबीएम अस्पताल के गार्ड रिटायर्ड सूबेदार मोहर सिंह ने बताया कि घटना रात करीब 1:30 से 1:45 बजे के बीच की है. वे आरबीएम अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर तैनात थे. इस बीच एक युवक संदिग्ध हालत में पीछे की ओर से निकलता हुआ दिखाई दिया.

भरतपुर: आरबीएम अस्पताल में देर रात एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक युवक डॉक्टरों की हाजिरी दर्ज करने वाली बायोमेट्रिक मशीन उखाड़कर ले जाने लगा. इस दौरान अस्पताल के गार्ड की नजर उस पर पड़ गई. गार्ड ने उसे पकड़कर रस्सी से बांध दिया और पुलिस को सूचना दी. पूछताछ में युवक ने चोरी की वजह शराब बताई.

युवक ने अपनी टी-शर्ट में कुछ छिपा रखा था, जिससे उसकी गतिविधि पर शक हुआ. उन्होंने उसे तुरंत उसे रोका और तलाशी ली, तो उसके पास से बायोमेट्रिक मशीन बरामद हुई. यह मशीन अस्पताल के पीएमओ ऑफिस के पास लगी हुई थी, जहां डॉक्टर और स्टाफ अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं. आरोपी युवक उसे वहीं से उखाड़कर ले जा रहा था. गार्ड ने तुरंत उसे पकड़ लिया और भागने से रोकने के लिए रस्सी से बांधकर वहीं बैठा दिया. इसके बाद अस्पताल प्रशासन और पुलिस को सूचना दी गई.

शराब का आदी था आरोपी: पकड़े गए युवक ने अपना नाम राहुल बताया. पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह इस बायोमेट्रिक मशीन को बेचने वाला था और उससे मिले पैसों से शराब खरीद खरीदकर पीता. गार्ड ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में यह भी सामने आया है कि आरोपी पहले भी चोरी के मामलों में शामिल रह चुका है. गार्ड को एक पुलिसकर्मी ने बताया कि वह पहले जेल वार्ड में रह चुका है और उस पर साइकिल चोरी समेत अन्य वारदातों के आरोप भी लगे हैं. अस्पताल प्रबंधन और सुरक्षा गार्डों ने आरोपी को पुलिस को सौंप दिया.