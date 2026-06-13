संभल : पिकअप से टक्कर के बाद बाइक में लगी आग, युवक की जिंदा जलकर मौत
यह दर्दनाक घटना नखासा थाना क्षेत्र स्थित ककरौआ मिलक गांव के पास की
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 8:20 PM IST
संभल: जिले में शनिवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां पिकअप और मोटरसाइकिल की आमने-सामने की भीषण टक्कर के बाद बाइक में अचानक आग लग गई. इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है.
जानकारी के अनुसार, घटना नखासा थाना क्षेत्र की है, जहां शनिवार दोपहर को ककरौआ मिलक गांव के पास देहपा पुलिस चौकी से लगभग 100 मीटर की दूरी पर संभल की ओर से आ रही बाइक और हसनपुर की ओर से आ रही पिकअप गाड़ी के बीच टक्कर हो गई.
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक में तुरंत आग लग गई. आग की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. साथ ही दमकल विभाग को भी बुलाया गया. दमकल कर्मियों ने करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद बाइक में लगी आग पर काबू पाया.
इससे पहले पुलिस ने दोनों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की नाजुक हालत को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया है.
जिला संयुक्त चिकित्सालय के डॉक्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि घायल युवक की हालत बेहद गंभीर है. उसके दोनों पैर टूट गए हैं, सिर में गंभीर चोट आई है. शरीर पर कई अन्य चोटों के निशान हैं. घायल की पहचान 22 वर्षीय सोनू पुत्र रनवीर सिंह निवासी मंगलपुरी, एम ब्लॉक, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के रूप में हुई है.
नखाशा थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और दमकल विभाग की सहायता से आग पर काबू पाया गया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतक की शिनाख्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं, हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है.
ये भी पढ़ें- आजमगढ़ को बड़ी सौगात : CM योगी ने 955 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास