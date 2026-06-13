ETV Bharat / state

संभल : पिकअप से टक्कर के बाद बाइक में लगी आग, युवक की जिंदा जलकर मौत

संभल: जिले में शनिवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां पिकअप और मोटरसाइकिल की आमने-सामने की भीषण टक्कर के बाद बाइक में अचानक आग लग गई. इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार, घटना नखासा थाना क्षेत्र की है, जहां शनिवार दोपहर को ककरौआ मिलक गांव के पास देहपा पुलिस चौकी से लगभग 100 मीटर की दूरी पर संभल की ओर से आ रही बाइक और हसनपुर की ओर से आ रही पिकअप गाड़ी के बीच टक्कर हो गई.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक में तुरंत आग लग गई. आग की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. साथ ही दमकल विभाग को भी बुलाया गया. दमकल कर्मियों ने करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद बाइक में लगी आग पर काबू पाया.

इससे पहले पुलिस ने दोनों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की नाजुक हालत को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया है.