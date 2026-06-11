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रामनगर: जंगल में मिली युवक की जली लाश, परिजनों को हत्या की आशंका, पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार

उत्तराखंड के रामनगर से युवक की लाश मिलने का मामला सामने आया है. युवक का शव जला हुआ था. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई.

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जंगल में मिली युवक की जली लाश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 11, 2026 at 5:11 PM IST

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रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर से बड़ी खबर सामने आई है. करैलपुरी गांव में एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में जला हुआ शव मिला है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी. मृतक के परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या कर शव को जलाने का आरोप लगाया है. वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

रामनगर कोतवाली क्षेत्र के करैलपुरी गांव में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गय, जब जंगल में एक 30 वर्षीय युवक का जला हुआ शव बरामद हुआ. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल हो गया. मृतक के परिजनों ने युवक की हत्या कर शव को जलाने का गंभीर आरोप लगाया है.

रामनगर के जंगल में मिली युवक की जली लाश, (ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार करैलपुरी निवासी ईश्वर सिंह ने बताया कि उनका 30 वर्षीय भतीजा गुरदास बुधवार सुबह गांव के ही रहने वाले छिंदर सिंह के साथ मजदूरी के लिए गया था. देर शाम तक जब गुरदास घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला.

परिजनों का कहना है कि वो अपने बेटे की तलाश कर ही रहे थे कि तभी उन्हें सूचना मिली की गुरदास का शव जंगल में पड़ा हुआ मिला है, जो जला हुआ है. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच और अपनी जांच पड़ताल शुरू की.

गुरदास के ताऊ ईश्वर सिंह का आरोप है कि छिंदर सिंह कच्ची शराब के काले धंधे से जुड़ा हुआ है. उनका कहना है कि पहले गुरदास से छप्पर बंधवाया गया और बाद में उससे कच्ची शराब तैयार कराने का काम कराया गया. इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद छिंदर सिंह और उसके साथियों ने गुरदास के साथ मारपीट की और उस पर खौलता हुआ लहन डालकर उसकी हत्या कर दी.

परिजनों ने पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग की है. रामनगर कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने पूछताछ के लिए पांच से छह संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.

संयुक्त चिकित्सालय रामनगर की चिकित्सक डॉ. दीपा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. रिपोर्ट के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी. पुलिस का कहना है कि परिजनों से तहरीर मिलने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है.

नैनी झील में मिली लाश: नैनीताल की मॉलरोड के पास नैनीझील में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. झील में शव दिखाई देने के बाद आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई. नाव चालकों ने झील में एक युवक का शव उतराता हुआ देखा. इसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को झील से बाहर निकालकर कब्जे में ले लिया.

कोतवाल राजेंद्र रावत ने बताया कि फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है. शव को मोर्चरी में रख दिया गया हैय पुलिस मृतक की शिनाख्त कराने के प्रयास कर रही है. शव को झील से निकलकर पंचनामा भरने के बाद मोर्चरी में रख दिया है. शिनाख्त होने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. इसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर व्यक्ति की मौत किन कारण से हुई है.

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