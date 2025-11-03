ETV Bharat / state

ऋषिकेश में कबाड़ी की बंद दुकान में लगी आग, एक युवक जिंदा जलकर मरा

ऋषिकेश: शहर में हीरालाल रोड स्थित एक कबाड़ी की दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई. आग लगने के दौरान एक युवक जिंदा जल गया. उसका शव पुलिस ने कब्जे में लेकर एम्स की मोर्चरी में रखवा दिया है. युवक कबाड़ी की दुकान के अंदर कैसे पहुंचा, पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है.

कबाड़ी की दुकान में लगी भीषण आग: जानकारी के मुताबिक आज सोमवार सुबह करीब 3:30 बजे फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना मिली कि हीरालाल मार्ग स्थित कबाड़ी की दुकान में आग लग गई है. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया.

कबाड़ी की दुकान के अंदर मिला युवक का जला शव: बाहर से ताला लगा होने के कारण ताले को तोड़ा गया और शटर खोलकर कबाड़ में लगी आग को भी बुझाया. इस दौरान फायर ब्रिगेड की टीम को अंदर एक युवक की बॉडी जली अवस्था में मिली. तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई.

एम्स की मोर्चरी में रखी गई डेड बॉडी: सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर आई और युवक की जली बॉडी को कब्जे में लेकर एम्स की मोर्चरी में ले गई. अभी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिरकार युवक अंदर कैसे पहुंचा.