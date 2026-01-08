ETV Bharat / state

सोनीपत में लूट के बाद हत्या, चार बदमाशों ने घर में घुसकर युवक को चाकुओं से गोदा, दहशत में लोग

चार बदमाशों ने घर में घुसकर युवक को चाकुओं से गोदा ( ETV Bharat )

सोनीपत: सोनीपत के गांव मल्हा माजरा में बुधवार देर रात चार बदमाशों ने एक मकान में घुसकर पहले लूट की वारदात को अंजाम दिया. इस दौरान बदमाशों ने मकान मालिक युवक साहिल की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. लूट के दौरान विरोध बना हत्या की वजह: मृतक के परिजनों की मानें तो चारों बदमाश देर रात लूट के इरादे से साहिल के घर में घुसे थे. बदमाशों ने सबसे पहले साहिल और उसकी मां को बंधक बनाया और घर में रखा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया. जब साहिल और उसकी मां ने लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने साहिल की मां के साथ मारपीट की और उसे एक कमरे में बंद कर दिया. इसके बाद बदमाशों ने साहिल पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए. इलाज के दौरान साहिल की मौत: घटना के बाद चारों बदमाश मौके से फरार हो गए.साहिल की मां ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पड़ोसियों को सूचना दी. इसके बाद गंभीर रूप से घायल साहिल को तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. साहिल की मौत की खबर मिलते ही गांव में दहशत फैल गई.