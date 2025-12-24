अमेठी में युवक की निर्मम हत्या; गांव के आधा दर्जन लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर मार डाला
अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 6 लोगों पर FIR दर्ज है. पुलिस की दो टीमें आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 24, 2025 at 10:14 AM IST|
Updated : December 24, 2025 at 11:06 AM IST
अमेठी: जिले में एक युवक की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई. मंगलवार शाम को नहर की तरफ गए युवक पर गांव के आधा दर्जन लोगों ने अचानक हमला कर दिया. खून से लथपथ युवक को परिजन जब तक अस्पताल लेकर पहुंचे, उसकी मौत हो चुकी थी. इस जघन्य हत्याकांड मामले में गांव के 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है. घटना मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के पिंडारा ठाकुर गांव की है.
अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान रत्नेश मिश्रा (23) पुत्र संतोष मिश्रा निवासी गांव पिंडारा ठाकुर, थाना मुसाफिरखाना के तौर पर हुई है. उन्होंने बताया कि मंगलवार को शाम करीब 7 बजे थाना प्रभारी को सूचना मिली की गांव में रत्नेश नामक युवक की धारदार हथियार हमला कर हत्या कर दी गई है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके साक्ष्य संकलित किए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
गिरफ्तारी के लिए बनीं दो टीमें: अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर गांव के 6 लोगों के खिलाफ हत्या सहित संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित की गई हैं. घटना के बाद से गांव में ऐहतियातन पुलिस तैनात की गई है. स्थिति नियंत्रण में है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
पुरानी रंजिश में हुई हत्या: मृतक के पिता संतोष मिश्रा ने बताया कि बेटा रत्नेश मेरे साथ ही दुकान पर बैठता है. वह शाम को करीब 7 बजे घर से 500 मीटर दूर नहर की तरफ गया था. वहीं पर मेरे ही गांव के आधा दर्जन युवक घात लगाकर बैठे थे. सभी ने मिलकर बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया.
बेटे की चीख-पुकार सुनकर जब हम वहां पहुंचे, तो वह लहूलुहान जमीन पर गिरा था. आरोपी हथियार लहराते हुए वहां से भाग निकले. हम तुरंत बेटे को लेकर सीएचसी पहुंचे, जहां से उसे सुलतानपुर रेफर कर दिया गया. हम जिला अस्पताल सुलतानपुर पहुंचे तो डॉक्टर ने बेटे को मृत घोषित कर दिया.
मृतक की मां सुमन ने बताया कि पड़ोस के ही यादव परिवार के लोगों ने हत्या की है. हमने उन्हें मारकर भागते देखा, लेकिन यह नहीं समझ पाई कि मेरे ही बेटे की हत्या करके भाग रहे हैं. जैसा मेरे बेटे के साथ हुआ, वैसा इनके साथ भी होना चाहिए.
पढ़ाई पूरी कर चुका था रत्नेश: जानकारी के मुताबिक, पिंडारा ठाकुर गांव निवासी संतोष मिश्रा की चश्मे की दुकान है. परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटे सूरज और रत्नेश और एक बेटी रहती है. बड़ा बेटा सूरज दिल्ली में प्राइवेट जॉब करता है. छोटा बेटा रत्नेश पढ़ाई पूरी कर चुका था. वह पिता की चश्मे की दुकान पर उनका हाथ बंटाता था. बेटे की मौत की खबर सुनकर परिजनों का रो-रोक बुरा हाल है. मां बार-बार बेहोश हो जा रही है.
