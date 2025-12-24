ETV Bharat / state

अमेठी में युवक की निर्मम हत्या; गांव के आधा दर्जन लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर मार डाला

अमेठी में चश्मा कारोबारी के बेटे का मर्डर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अमेठी: जिले में एक युवक की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई. मंगलवार शाम को नहर की तरफ गए युवक पर गांव के आधा दर्जन लोगों ने अचानक हमला कर दिया. खून से लथपथ युवक को परिजन जब तक अस्पताल लेकर पहुंचे, उसकी मौत हो चुकी थी. इस जघन्य हत्याकांड मामले में गांव के 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है. घटना मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के पिंडारा ठाकुर गांव की है. अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान रत्नेश मिश्रा (23) पुत्र संतोष मिश्रा निवासी गांव पिंडारा ठाकुर, थाना मुसाफिरखाना के तौर पर हुई है. उन्होंने बताया कि मंगलवार को शाम करीब 7 बजे थाना प्रभारी को सूचना मिली की गांव में रत्नेश नामक युवक की धारदार हथियार हमला कर हत्या कर दी गई है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके साक्ष्य संकलित किए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) गिरफ्तारी के लिए बनीं दो टीमें: अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर गांव के 6 लोगों के खिलाफ हत्या सहित संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित की गई हैं. घटना के बाद से गांव में ऐहतियातन पुलिस तैनात की गई है. स्थिति नियंत्रण में है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.