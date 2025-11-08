बिहार में युवक की निर्मम हत्या, आंख फोड़ी, गुप्तांग को किया क्षतिग्रस्त
सीतमढ़ी में 11 नवंबर को मतदान होना है. इससे पहले एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है. आगे पढ़ें पूरी खबर.
Published : November 8, 2025 at 1:29 PM IST
सीतामढ़ी : बिहार के सीतामढ़ी में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. रीगा थाना क्षेत्र के अन्हारी सीतामढ़ी पथ में भोरहा गांव स्थित हनुमान मंदिर से सटे उत्तर दिशा में 28 वर्षीय एक युवक का शव मिला. इसकी जानकारी मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई.
सीतामढ़ी में युवक की निर्मम हत्या : शव मिलने की सूचना मिलते ही सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए. इसके बाद घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई. मृतक की पहचान भोरहा गांव वार्ड नंबर 13 निवासी रामदेव महतो के पुत्र बेचू महतो के रूप में हुई है.
मौके पर पहुंची पुलिस : स्थानीय लोगों का कहना है कि बेचू का शव मुंह के बल नीचे पड़ा हुआ था. सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
''मामले की जांच की जा रही है. प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का लगता है. मृतक का गुप्तांग क्षतिग्रस्त पाया गया है. आंख भी फोड़ दी गई है. मामले की जांच कर जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी.''- अभिषेक त्रिपाठी, थाना अध्यक्ष, रीगा
परिजनों ने नहीं दिया है आवेदन : थाना अध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी ने यह भी बताया कि परिजनों की ओर से अभी तक किसी प्रकार का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. पुलिस अपने स्तर से जांच पड़ताल कर रही है. जो भी इसमें दोषी होंगे उनपर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
'दुकान बंद कर घर के लिए निकला लेकिन..' : स्थानीय संदीप कुमार का कहना है कि मृतक बेचू महतो भोरहा चौक पर मोबाइल मरम्मती एवं बिजली पार्ट्स के बिक्री का कार्य करता था. रात में दुकान बंद करके घर लौट रहा था. लेकिन वह घर नहीं पहुंच सका. परिजनों ने खोजबीन की लेकिन नहीं मिला. सुबह में हनुमान मंदिर से सटे उत्तर भाग में मुंह के बल नीचे पड़ा हुआ देखा गया.
किसने और क्यों की हत्या? : हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हत्या क्यों की गई है और इसके पीछे किसका हाथ है. वैसे पुलिस अपने स्तर से हर पहलु को खंगालने में जुटी हुई है. मामले के तह तक जाने की कोशिश की जा रही है.
