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मदरसे में युवक की बेरहमी से पिटाई, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

मदरसे में युवक की पिटाई ( फोटो सोर्स- Local Resident )

हरिद्वार: पथरी थाना क्षेत्र के बोडाहेड़ी गांव स्थित एक मदरसे में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है. मारपीट से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने चार से पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस अब वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है.

मदरसे के भीतर युवक की बुरी तरह से पिटाई: बताया जा रहा है कि बोडाहेड़ी गांव के एक मदरसे में साहिल नाम के युवक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की. पहले मदरसे के बाहर मारपीट शुरू हुई, फिर कुछ लोग पीड़ित युवक को अंदर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. अंदर जाकर उसे लाठी डंडों और लात घूंसों से पीटा गया. मारपीट की घटना को मदरसे में ही मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल के कमरे में कैद कर लिया. जिसका वीडियो भी सामने आया है.