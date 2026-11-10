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मदरसे में युवक की बेरहमी से पिटाई, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के मदरसे में युवक की जमकर पिटाई, चार से पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, आरोपियों की तलाश जारी

Youth brutally beaten at madrasa
मदरसे में युवक की पिटाई (फोटो सोर्स- Local Resident)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 10, 2026 at 9:25 PM IST

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हरिद्वार: पथरी थाना क्षेत्र के बोडाहेड़ी गांव स्थित एक मदरसे में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है. मारपीट से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने चार से पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस अब वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है.

मदरसे के भीतर युवक की बुरी तरह से पिटाई: बताया जा रहा है कि बोडाहेड़ी गांव के एक मदरसे में साहिल नाम के युवक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की. पहले मदरसे के बाहर मारपीट शुरू हुई, फिर कुछ लोग पीड़ित युवक को अंदर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. अंदर जाकर उसे लाठी डंडों और लात घूंसों से पीटा गया. मारपीट की घटना को मदरसे में ही मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल के कमरे में कैद कर लिया. जिसका वीडियो भी सामने आया है.

लात घूंसों और डंडों से युवक की पिटाई: वीडियो में कुछ लोग युवक को लात घूंसों और डंडों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं. युवक के साथ बेरहमी से मारपीट किए जाने का दावा किया जा रहा है. वीडियो सामने आने के बाद मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया. मामले को लेकर ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर युवक के साथ मारपीट क्यों की गई और घटना में शामिल लोग कौन थे?

Youth brutally beaten at madrasa
मदरसे में युवक के साथ मारपीट (फोटो सोर्स- Local Resident)

क्या बोली पुलिस? हालांकि, अभी तक मारपीट की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस की ओर से भी मारपीट के पीछे के कारणों को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी. वहीं, पथरी थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि,

"वीडियो के आधार पर मामले में चार से पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों की पहचान की जा रही है. पहचान होने के बाद आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."- रविंद्र कुमार, पथरी थाना प्रभारी

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