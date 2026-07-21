चेहरे पर कालिख, गले में जूतों की माला...पुलिस ने तीन आरोपियों को किया डिटेन
युवक को घेरकर बेरहमी से मारपीट. चेहरे पर कालिख, गले में जूतों की माला. जानिए पूरा मामला...
Published : July 21, 2026 at 4:38 PM IST
बूंदी: हिंडोली क्षेत्र के गांव से सामने आए वायरल वीडियो में कुछ लोग एक युवक को घेरकर बेरहमी से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं. इतना ही नहीं, युवक के चेहरे पर कालिख पोतकर उसके गले में जूतों की माला पहनाई गई और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया. यह पूरा घटनाक्रम कानून को हाथ में लेने और किसी व्यक्ति की गरिमा को तार-तार करने का भयावह उदाहरण बनकर सामने आया है.
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हरकत में आई हिंडोली थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर तीन आरोपियों को डिटेन कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. हिंडोली थाना प्रभारी अरविंद भारद्वाज ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि वायरल वीडियो एक गांव का है. प्रथम दृष्टया मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि किसी भी परिस्थिति में कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और वीडियो में दिखाई देने वाले अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है.
वीडियो वायरल होने के बाद खुला मामला : जांच अधिकारी एएसआई जितेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित युवक की रिपोर्ट पर राजेश, मोहन लाल और गोरूलाल सहित 10 लोगों के खिलाफ मारपीट एवं अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. घटना 18 जुलाई की बताई जा रही है. वायरल वीडियो में आरोपियों द्वारा युवक के साथ मारपीट, चेहरे पर कालिख पोतने और जूतों की माला पहनाकर अपमानित करने के दृश्य स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने तीन मुख्य आरोपियों को डिटेन कर लिया है, जिनमें एक पिता और उसके दो पुत्र शामिल हैं. शेष आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है.
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फरवरी की गुमशुदगी से जुड़ा है पूरा घटनाक्रम : पुलिस जांच के अनुसार इस घटना की पृष्ठभूमि फरवरी माह में दर्ज एक गुमशुदगी के मामले से जुड़ी हुई है. उस समय एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी. जांच में सामने आया कि महिला का पीड़ित युवक से प्रेम संबंध था और वह उसके साथ घर छोड़कर चली गई थी. बाद में पुलिस ने महिला को दस्तयाब कर लिया था तथा उस प्रकरण में पीड़ित युवक को आरोपी बनाया गया था. पुलिस का मानना है कि इसी पुराने विवाद की रंजिश में युवक के साथ मारपीट की गई है.
पुलिस ने दिखाई तत्परता : हिंडोली थाना पुलिस ने वीडियो की पुष्टि करने के बाद बिना देरी किए पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज की और तीन मुख्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया. थाना प्रभारी अरविंद भारद्वाज ने बताया कि घटना में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस वीडियो के तकनीकी विश्लेषण के साथ प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज कर रही है.
पहले भी सामने आ चुकी है ऐसी शर्मनाक घटना : हिंडोली क्षेत्र में इस तरह की यह पहली घटना नहीं है. मई 2026 में काबरी गांव में ग्रामीणों ने खुद को फर्जी ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) बताकर महिलाओं से ठगी करने के आरोप में एक युवक को पकड़ लिया था. उस दौरान भी युवक को सार्वजनिक रूप से जूते चटवाए गए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से वायरल हुआ था.