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चेहरे पर कालिख, गले में जूतों की माला...पुलिस ने तीन आरोपियों को किया डिटेन

बूंदी: हिंडोली क्षेत्र के गांव से सामने आए वायरल वीडियो में कुछ लोग एक युवक को घेरकर बेरहमी से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं. इतना ही नहीं, युवक के चेहरे पर कालिख पोतकर उसके गले में जूतों की माला पहनाई गई और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया. यह पूरा घटनाक्रम कानून को हाथ में लेने और किसी व्यक्ति की गरिमा को तार-तार करने का भयावह उदाहरण बनकर सामने आया है.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हरकत में आई हिंडोली थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर तीन आरोपियों को डिटेन कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. हिंडोली थाना प्रभारी अरविंद भारद्वाज ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि वायरल वीडियो एक गांव का है. प्रथम दृष्टया मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि किसी भी परिस्थिति में कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और वीडियो में दिखाई देने वाले अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है.

वीडियो वायरल होने के बाद खुला मामला : जांच अधिकारी एएसआई जितेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित युवक की रिपोर्ट पर राजेश, मोहन लाल और गोरूलाल सहित 10 लोगों के खिलाफ मारपीट एवं अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. घटना 18 जुलाई की बताई जा रही है. वायरल वीडियो में आरोपियों द्वारा युवक के साथ मारपीट, चेहरे पर कालिख पोतने और जूतों की माला पहनाकर अपमानित करने के दृश्य स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने तीन मुख्य आरोपियों को डिटेन कर लिया है, जिनमें एक पिता और उसके दो पुत्र शामिल हैं. शेष आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

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