ETV Bharat / state

पलामू में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस

पलामू में संदेहास्पद परिस्थितियों में युवक का शव मिला है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Ranchi Youth Died In Palamu
पलामू का टाउन थाना. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 20, 2026 at 2:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर के रेडमा इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव बरामद हुआ है. मृत युवक के शरीर पर कपड़े नहीं है. मृत युवक की पहचान पलामू के नावाबाजार थाना क्षेत्र के चनेया गांव निवासी सौरव कुमार के रूप में की गई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है.

दरअसल, सौरव कुमार गुरुवार को रांची से मेदिनीनगर के रेडमा में अपनी बहन के घर आया था, लेकिन बहन के घर के सदस्य अपने रिश्तेदार के घर गए हुए थे. सौरव बहन के रिश्तेदार के घर पर गया था और सभी के साथ वापस लौट रहा था. इसी क्रम में उसे उल्टी होने लगी थी. बाद में वह रास्ते से गायब हो गया था, शुक्रवार को उसका शव बरामद हुआ है.

इस संबंध में टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि सौरव अपने बहनोई और अन्य सदस्यों के साथ बहन के घर पर लौट रहा था. इसी क्रम में उसे उल्टी होने लगी थी. बहनोई परिजनों को घर पहुंचाने के बाद वापस सौरव को लेने पहुंचे तो देखा कि वह गायब है.

बहनोई और परिजनों ने देर रात तक सौरव की खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला. शुक्रवार को सौरव का शव बरामद हुआ है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. थाना प्रभारी ने बताया कि मृत युवक नशा का सेवन करता था. परिजनों के अनुसार नशे के कारण ही उसकी मौत हुई है. पुलिस सभी बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है.

TAGGED:

YOUTH BODY RECOVERED
RANCHI YOUTH DIED IN PALAMU
SUSPICIOUS DEATH IN PALAMU
पलामू में युवक का शव बरामद
SUSPICIOUS DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.