गोरखपुर में संदिग्ध हालत में कार के अंदर मिला कपड़ा व्यापारी का शव, हत्या की आशंका

गोरखपुर: गोरखपुर-नेपाल हाईवे पर पीपीगंज के करीब शुक्रवार को खड़ी एक कार से शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. ग्रामिणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, आगे की कार्यवाई शुरु कर दी.

कैंपियरगंज सीओ अनुराग सिंह के अनुसार, शुक्रवार को हाईवे के पास खड़ी एक कार में युवक की लाश होने की सूचना मिली थी, मौके पर पहुंची पीपीगंज थाना पुलिस ने कार को खोला, तो अंदर अचेत अवस्था में एक व्यक्ति पड़ा मिला, पुलिस टीम ने कार से युवक को बाहर निकालकर देखा, तो युवक की मौत हो चुकी थी.

मृतक युवक के पास मिले पहचान पत्र के आधार पर उसकी पहचान महराजगंज निवासी, 50 वर्षीय गणेश जायसवाल पुत्र गोपीचंद जायसवाल के रूप में हुई है, इसके बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी. गणेश जायसवाल की महराजगंज में कपड़े की दुकान थी. सूचना मिलते ही परिजन गोरखपुर के लिए रवाना हो गए.

हालांकी, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि युवक की मौत स्वाभाविक कारणों से हुई है, या इसके पीछे कोई अन्य वजह है. पुलिस कार की भी जांच कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ भई कर रही है. ताकि घटना के बारे में कोई सुराग मिल सके.