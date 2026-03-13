ETV Bharat / state

गोरखपुर में संदिग्ध हालत में कार के अंदर मिला कपड़ा व्यापारी का शव, हत्या की आशंका

कार में युवक की शव मिलने से इलाके में अफरातफरी का माहौल

संदिग्ध हालत में मिला कपड़ा व्यापारी का शव
संदिग्ध हालत में मिला कपड़ा व्यापारी का शव (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 3:55 PM IST

|

Updated : March 13, 2026 at 4:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर: गोरखपुर-नेपाल हाईवे पर पीपीगंज के करीब शुक्रवार को खड़ी एक कार से शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. ग्रामिणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, आगे की कार्यवाई शुरु कर दी.

कैंपियरगंज सीओ अनुराग सिंह के अनुसार, शुक्रवार को हाईवे के पास खड़ी एक कार में युवक की लाश होने की सूचना मिली थी, मौके पर पहुंची पीपीगंज थाना पुलिस ने कार को खोला, तो अंदर अचेत अवस्था में एक व्यक्ति पड़ा मिला, पुलिस टीम ने कार से युवक को बाहर निकालकर देखा, तो युवक की मौत हो चुकी थी.

मृतक युवक के पास मिले पहचान पत्र के आधार पर उसकी पहचान महराजगंज निवासी, 50 वर्षीय गणेश जायसवाल पुत्र गोपीचंद जायसवाल के रूप में हुई है, इसके बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी. गणेश जायसवाल की महराजगंज में कपड़े की दुकान थी. सूचना मिलते ही परिजन गोरखपुर के लिए रवाना हो गए.

हालांकी, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि युवक की मौत स्वाभाविक कारणों से हुई है, या इसके पीछे कोई अन्य वजह है. पुलिस कार की भी जांच कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ भई कर रही है. ताकि घटना के बारे में कोई सुराग मिल सके.

इसके अलावा उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. पुलिस हाईवे और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है. वहीं, दूसरी तरफ इसी रूट पर महेश्रपुर के पास एक स्कॉर्पियो और कार के बीच टक्कर में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है. मौके पर चिलुआताल पुलिस पहुंचकर मामले की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें: बुलंदशहर में मर्डर या सुसाइड? खुर्जा रेलवे लाइन किनारे जंगल में बच्ची समेत 3 शव मिला

ये भी पढ़ें: कानपुर जेल में कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन

Last Updated : March 13, 2026 at 4:12 PM IST

TAGGED:

GORAKHPUR HIGHWAY MURDER CASE
GORAKHPUR YOUTH BODY FOUND IN CAR
MURDER CASE IN GORAKHPUR
SUSPECTED MURDER IN GORAKHPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.