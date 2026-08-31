ETV Bharat / state

पलामू के बटाने नदी में डूब गए थे बिहार के तीन दोस्त, 36 घंटे बाद बरामद हुआ दूसरा शव

पलामू की बटाने नदी से एक और युवक का शव बरामद किया गया. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

youth-body-recovered-from-batane-river-in-palamu
मौके पर मौजूद एनडीआरएफ की टीम (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 31, 2026 at 12:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र में बटाने नदी में डूबे तीन दोस्तों में से एक और का शव बरामद कर लिया गया है. ये तीनों दोस्त शनिवार शाम को डूब गए थे, वे सभी बिहार के औरंगाबाद ज़िले के मिनी बीघा गांव के रहने वाले थे. शनिवार को ही राजेंद्र साव नाम के एक युवक को बाहर निकाला लिया गया.

वहीं, रविवार को दूसरे दोस्त रितिक का बटाने पुल के पास शव बरामद हुआ था. जबकि तीसरे दोस्त टेनी का सोमवार को हरिहरगंज के सियरभूंका के इलाके में बटाने नदी से शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान टेनी के रूप में हुई है.

घटना के बाद, पलामू पुलिस ने रविवार को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को पूरे मामले की जानकारी दी थी. एनडीआरएफ की टीम सोमवार को मौके पर पहुंची और तीसरे दोस्त का शव बटाने नदी से बाहर निकाला. हरिहरगंज के थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार ने बताया कि बटाने नदी से एक और शव को बरामद किया गया है. मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

बता दें कि शनिवार को राजेंद्र, रितिक और टेनी पिकनिक मनाने के लिए पलामू के हरिहरगंज के बटाने नदी पहुंचे थे. तीनों नदी में नहाने के लिए उतरे थे और इस दौरान तीनों डूब गए. ग्रामीणों ने राजेंद्र को बेहोशी की हालत में नदी से बाहर निकाला था और पुलिस की मदद से इलाज के लिए भेजा गया था. बाद में राजेंद्र को इलाज के लिए रेफर कर दिया गया था. राजेंद्र की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है और उनका इलाज चल रहा है.

TAGGED:

बटाने नदी में डूबे युवक
PALAMU
पलामू में हादसा
पलामू के बटाने नदी में डूबा युवक
YOUTH DROWNED IN PALAMU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.