बहन की शादी से पहले उठी भाई की अर्थी, संदिग्ध हालात में मिला शव.. प्रेमिका की मां, दोस्त समेत आधा दर्जन पर FIR
सीतामढ़ी में बहन की शादी की तैयारियों के बीच भाई का घर में संदिग्ध हालात में शव मिला. परिवार ने हत्या का आरोप लगाया. पढ़ें-
Published : April 7, 2026 at 2:42 PM IST
सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी के मेहसौल थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रताप नगर मोहल्ले में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया. चंचल सिंह के पुत्र रूद्र प्रताप सिंह का शव उनके ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. जिस घर में बहन की शादी की खुशियां छाई हुई थी, वहां अचानक चीख-पुकार और मातम का माहौल छा गया.
शादी के उत्साह में पसरा मौत का सन्नाटा: परिवार में इन दिनों खुशियों का माहौल था. रूद्र प्रताप सिंह की बहन की शादी 27 अप्रैल को तय थी. घर में मेहमान का आना-जाना शुरू हो चुका था और शादी की तैयारियां जोरों पर थी. भाई बहन की विदाई की रस्मों में व्यस्त था, लेकिन खुशियों की शहनाइयों की जगह अब मौत का सन्नाटा छा गया है.
संदिग्ध हालात में मिली लाश: परिजनों के अनुसार, रूद्र प्रताप सिंह की लाश घर के कमरे में संदेहास्पद स्थिति में पाई गई. मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. परिवार का आरोप है कि युवक की हत्या साजिश रचकर की गई. परिजनों ने मृतक की पड़ोस में रहने वाली प्रेमिका, उसकी मां, प्रेमिका के दोस्त सहित कई नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मेहसौल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है.
"बेटे की हत्या साजिश के तहत की गई है. पड़ोस में रहने वाली प्रेमिका, प्रेमिका की मां, उसके दोस्त सहित कई नामजद एवं अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाया है."-परिजन
पोस्टमार्टम से होगा खुलासा: घटना की सूचना मिलते ही मेहसौल थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मौके का मुआयना किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी. शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है. प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध माना जा रहा है.
आत्महत्या, दुर्घटना या साजिश?: पुलिस हर तकनीकी और वैज्ञानिक पहलू से मामले की गहन जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सटीक कारण सामने आएगा. यह आत्महत्या है, दुर्घटना है या कोई गहरी साजिश, इसका खुलासा जल्द होने की उम्मीद है. फॉरेंसिक टीम भी मामले में शामिल होकर सबूत जुटा रही है.
परिजनों में गुस्सा, इलाके में फैली सनसनी: मृतक के परिवार और मोहल्ले के लोगों में गुस्सा है. कई लोग घटनास्थल पर जमा हो गए और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग करने लगे. युवक की मौत ने न सिर्फ परिवार को झकझोर दिया है बल्कि पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई है.
थानाध्यक्ष ने दिया कार्रवाई का आश्वासन: मेहसौल थानाध्यक्ष असदुल्लाह ने बताया कि प्रताप नगर में एक युवक का शव संदिग्ध हालात में बरामद हुआ है. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. परिवार के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जांच तेजी से चल रही है. जल्द ही मौत के असली कारणों का खुलासा कर लिया जाएगा.
"प्रताप नगर मोहल्ले में एक युवक का शव बरामद हुआ है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. जल्द ही मौत के कारणों का खुलासा कर लिया जाएगा. परिवार के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है."-असदुल्लाह, थानाध्यक्ष, मेहसौल
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