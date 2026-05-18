ETV Bharat / state

पलामू में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, परिजनों ने ससुराल वालों पर जताई हत्या की आशंका

पलामू: जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के दारूडीह में एक युवक का शव उसके ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है. मृतक शंभूनाथ मेहता उर्फ रुपेश कुशवाह मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के सुदना के इलाके का रहने वाला था. शंभूनाथ मेहता करीब आठ दिन पहले एक विवाह समारोह में भाग लेने के लिए ससुराल आया था लेकिन शनिवार देर रात शंभूनाथ मेहता का एक कमरे में शव मिलने से सनसनी फैल गई.

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस सभी बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है. यह हत्या है या आत्महत्या जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा: उत्तम कुमार राय, थाना प्रभारी, लेस्लीगंज

थाना प्रभारी ने आगे बताया कि पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. युवक की मौत की जानकारी ससुराल वालों नहीं दी थी. इधर शंभूनाथ मेहता के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए थाने के साथ एसपी को भी एक आवेदन सौंपा है और उन्होंने ससुराल वालों पर हत्या की आशंका जताई है. इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन और ससुराल वाले अस्पताल पहुंचे. बता दें कि शंभूनाथ मेहता उर्फ रुपेश कुशवाह के साले की शादी होने वाली थी.