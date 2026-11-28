'रात एक बजे तक घर आऊंगा..' पत्नी से आखिरी बार बोले थे सुशील, फिर सुबह ननदोई का आया फोन
MUZAFFARPUR YOUTH BODY FOUND: हलवाई का शव मिलने से हड़कंप मच गया. उसने पत्नी से आखिरी बार फोन पर बात की थी. रिपोर्ट- विवेक कुमार
Published : November 28, 2026 at 1:32 PM IST
मुजफ्फरपुर: जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में पुरानी जीरो माइल रोड के किनारे शनिवार सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान दरभंगा जिले के रहने वाले 35 वर्षीय सुशील कुमार के रूप में हुई है. वह मुजफ्फरपुर में किराये के कमरे में रहकर शादी-विवाह और कैटरिंग में हलवाई का काम करता था.
सड़क किनारे शव मिलने से इलाके में सनसनी
सड़क किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. घटना की सूचना मिलते ही अहियापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
पुलिस ने शुरू की जांच
घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया. टीम ने मौके पर पहुंचकर जरूरी साक्ष्य एकत्र किए. फिलहाल पुलिस हत्या समेत अन्य सभी संभावित बिंदुओं पर जांच कर रही है.
पत्नी से कहा था- काम खत्म कर जल्दी लौटूंगा
मृतक की पत्नी प्यारी देवी ने बताया कि उनका परिवार दरभंगा जिले का रहने वाला है. उनके पति सुशील कुमार मुजफ्फरपुर में किराये का कमरा लेकर रहते थे और शादी-विवाह में हलवाई का काम करते थे. पत्नी के अनुसार, शुक्रवार शाम उनकी पति से बातचीत हुई थी. उस दौरान उन्होंने कहा था कि रात में काम खत्म करके जल्दी घर लौट आएंगे.
प्यारी देवी ने बताया कि शनिवार सुबह सूचना मिली कि उनके पति का शव सड़क किनारे पड़ा हुआ है. उनकी बहन भी मुजफ्फरपुर में ही रहती हैं. पत्नी का कहना है कि सुशील शुक्रवार रात से ही लापता थे और रात में उनसे दोबारा कोई बातचीत नहीं हुई थी. उन्होंने आशंका जताई कि उनके पति की हत्या की गई है. उन्होंने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों का पता लगाने की मांग की है.
"10 दिन से शादी में हलवाई का काम करने के लिए गए थे. कल 9 बजे फोन करके बोले कि छुट्टी मिल गया है रात को बारह- एक बजे तक आएंगे. सुबह ननदोई का फोन आया. दो लड़की और दो लड़का है."- प्यारी देवी, मृतक की पत्नी
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज
पूरे मामले में अहियापुर थाने की सब इंस्पेक्टर नेहा कुमारी ने बताया कि शनिवार को सड़क किनारे एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है. मृतक की पहचान दरभंगा निवासी सुशील कुमार के रूप में हुई है. फिलहाल युवक की मौत कैसे हुई, यह स्पष्ट नहीं हो सका है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा.
"वह घटनास्थल के आसपास किराये के मकान में रहता था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. घटनास्थल पर एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन कराया गया है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है."- नेहा कुमारी, सब इंस्पेक्टर, अहियापुर थाने
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