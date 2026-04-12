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हरिद्वार में युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से मचा हड़कंप, पड़ताल में जुटी पुलिस

हरिद्वार: कनखल क्षेत्र में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी मच गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि शव के पास से नशे में इस्तेमाल होने वाले कई इंजेक्शन बरामद हुए हैं और प्राथमिक जांच में नशे की ओवरडोज के चलते मौत की आशंका जताई जा रही है. मृतक की पहचान सर्व प्रिया विहार, सतीकुंड निवासी के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों ने सतीकुंड के पास एक बाग में युवक को संदिग्ध हालत में पड़ा देखा, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई.

पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शाम को युवक अपने दोस्त के साथ था. दोनों ने पहले गांजे की बीड़ी पी थी. इसके बाद मृतक दोस्त की स्कूटी लेकर वहां से चला गया, लेकिन रात तक घर नहीं लौटा. शनिवार सुबह जब दोस्त के स्कूटी के बारे में पूछताछ हुई तो वह युवक को तलाशने निकला. इसी दौरान सतीकुंड के पास सड़क किनारे स्कूटी खड़ी मिली और पास के झाड़ियों में अंदर जाकर देखा तो युवक मृत अवस्था में पड़ा था. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घटनास्थल से कई इंजेक्शन बरामद किए हैं, जिनके बारे में आशंका जताई जा रही है कि उनका इस्तेमाल नशे के लिए किया गया होगा. वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और हर कोई बाग की तरफ दौड़ पड़ा. उधर पुलिस का मानना है कि प्रथम दृष्टया मामला नशे की ओवरडोज से मौत का प्रतीत हो रहा है, हालांकि वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. बताया जा रहा है कि मृतक शादीशुदा था और उसके दो छोटे बच्चे हैं.