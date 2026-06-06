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चित्तौड़गढ़ में सनसनीखेज वारदात: घर में फ्रिज के सहारे खड़ा मिला युवक का शव, हत्या की आशंका

चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में 40 वर्षीय यशवंत गवारिया का शव संदिग्ध हालत में मिला. पुलिस हत्या की आशंका में जांच कर रही है.

चंदेरिया में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
चंदेरिया में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत (फोटो ईटीवी भारत चित्तौड़गढ़)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 6, 2026 at 3:41 PM IST

3 Min Read
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चित्तौड़गढ़ : शहर के चंदेरिया थाना इलाके में शनिवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां गवारिया मोहल्ला निवासी 40 वर्षीय यशवंत (पुत्र सुखलाल गवारिया) का शव उसके ही घर में बेहद संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला. युवक के सिर से खून बह रहा था और शरीर पर कई जगह लाल निशान थे. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जिसके बाद पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है.

​गाय निकालने गई पड़ोसन ने देखा शव : चंदेरिया थाने के कार्यवाहक सीआई चंपाराम ने बताया कि शनिवार सुबह यशवंत का शव मिलने की सूचना मिली थी. यशवंत के मकान का दरवाजा खुला हुआ था, जिसे देखकर एक गाय घर के भीतर घुस गई. पड़ोस में रहने वाली एक महिला जब गाय को बाहर निकालने के लिए घर के अंदर गई, तो उसने देखा कि यशवंत फ्रिज के सहारे खड़ा हुआ था. ​महिला ने उसे आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जब महिला ने उसे हाथ लगाया तो वह सीधे जमीन पर गिर गया. युवक को बेसुध गिरता देख महिला ने शोर मचाया, जिससे आसपास के पड़ोसी इकट्ठा हो गए और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई.

घर में मिली युवक की लाश (वीडियो ईटीवी भारत चित्तौड़गढ़)

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वारदात की गंभीरता को देखते हुए चंदेरिया सीआई और गंगरार डिप्टी शिवप्रकाश टेलर भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. बाद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा ने भी घटना स्थल का मुआयना किया. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया है. मामले की बारिकी से जांच के लिए एफएसएल (FSL) टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस का कहना है कि मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा.

शराब पीने का आदी था मृतक, दोस्तों से पूछताछ जारी : पुलिस की प्रारंभिक जांच में मृतक के चेहरे और सिर पर चोट व खून के निशान मिले हैं. पुलिस अनुसंधान में यह बात भी सामने आई है कि यशवंत शराब पीने का आदी था. शुक्रवार रात करीब 7:30 बजे तक उसे घर पर ही देखा गया था और उस वक्त घर का टीवी भी चल रहा था. आशंका जताई जा रही है कि इसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ कहीं गया हो या दोस्त उसके घर आए हों. पुलिस ने संदेह के आधार पर उसके 5-7 दोस्तों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है.

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​हरिद्वार गई थी मां, पत्नी भीलवाड़ा में थी : जांच में सामने आया कि यशवंत की भीलवाड़ा जिले के गंगापुर में चूड़ियों की दुकान है. वह अक्सर चंदेरिया स्थित अपने पैतृक मकान और गंगापुर आता-जाता रहता था. गंगापुर में उसकी पत्नी और बेटा दुकान संभालते हैं. वहीं, चंदेरिया वाले घर में उसकी मां और बेटी रहती हैं, जो फिलहाल अधिक मास के चलते हरिद्वार स्नान के लिए गई हुई हैं. यशवंत का एक भाई रोलाहेड़ा रोड पर और दूसरा फतहनगर में रहता है.

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