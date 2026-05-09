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बिहार में युवक की लाश मिली, प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था

पू.चंपारण: बिहार के मोतिहारी स्थित हरसिद्धि थाना क्षेत्र में 24 वर्षीय युवक का शव उसके घर से 400 मीटर दूर गवास में पेड़ से लटका मिला. सुबह-सुबह ग्रामीणों ने शव को देखा तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद तुरंत डायल 112 और स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई.

प्राइवेट पार्ट कटा होने से हड़कंप: मृतक का प्राइवेट पार्ट कटा हुआ पाया गया है, जिससे यह मामला और भी गंभीर और संदिग्ध हो गया है. ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि प्रेम-प्रसंग के चलते की गई एक सोची-समझी हत्या है.

लुधियाना से लौटा था युवक: बताया जा रहा है कि युवक पहले लुधियाना में कपड़ा सिलाई का काम करता था और कुछ समय पहले ही अपने गांव वापस आया था. परिजनों के मुताबिक युवक बहुत ही शांत स्वभाव का था और उसका गांव में किसी के साथ कोई विवाद नहीं था.

परिवार का बुरा हाल: मृतक अपने दो भाइयों और चार बहनों में सबसे बड़ा था. उसकी मौत के बाद माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. पूरे गांव में मातम का माहौल है और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जमा होकर न्याय की मांग कर रहे हैं.

पुलिस कर रही फॉरेंसिक जांच: थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध है और सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है. पुलिस उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाल रही है और उसके दोस्तों व आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है.