फरीदाबाद में मिला यूपी के युवक का शव, लड़की से मिलने गया, परिजनों का आरोप-"चाकू गोदकर की गई हत्या"

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में युवक की हत्या का मामला सामने आया है. मृतक मारूख (27) यूपी के कोसी का रहने वाला था. आरोपियों ने चाकू से गोदकर युवक की हत्या की. पुलिस को बीती रात सूचना मिली थी कि मेट्रो पुल के नीचे युवक का शव पड़ा है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल पहुंचाया. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

लड़की से मिलने गया था युवक: मृत मारूख के भाई शहजाद ने चाकुओं से गोदकर हत्या का आरोप लगाया है. शहजाद ने बताया कि "मारूख 23 सितंबर को घर से निकला था. वे भूसे का व्यापारी था. मारूख अपने मोहल्ले के ही रहने वाले लड़के इमलाख के साथ फरीदाबाद आया था. इमलाख फरीदाबाद में मारूख को छोड़कर दिल्ली चला गया. जिसके बाद मारूख फरीदाबाद में एक लड़की से मिलने चला गया".

परिजनों की मांग: मृतक के भाई ने बताया कि "मारूख उस लड़की को पहले से ही जानता था". शहजाद का आरोप है कि "मारूख के शरीर पर चाकू के करीब 30 निशान मिले हैं. मारूख की हत्या की गई है". मृतक के भाई और उसके परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी है. उन्होंने मांग की है कि "जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, वे शव को नहीं लेंगे".