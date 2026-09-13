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टहलने के दौरान मिर्गी का दौरा पड़ने से नहर में गिरा युवक; 12 घंटे बाद मिला शव

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुटी.

मिर्गी का दौरा पड़ने से नहर में गिरा युवक
मिर्गी का दौरा पड़ने से नहर में गिरा युवक (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 1:59 PM IST

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औरैया: बेला थाना क्षेत्र के रामगंगा नहर में शनिवार को डूबे 25 वर्षीय युवक का शव लगभग 12 घंटे बाद रविवार सुबह सर्च अभियान के दौरान बरामद कर लिया गया है. युवक की पहचान अलीपुर निवासी आस्तू उर्फ आशुतोष पुत्र कृष्ण कुमार सविता के रूप में हुई है. शनिवार शाम नहर किनारे टहलते समय अचानक मिर्गी का दौरा पड़ने के बाद युवक नहर में गिर गया था.

हादसे के बाद से ही पुलिस, फायर ब्रिगेड, गोताखोर और ग्रामीण उसकी तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन देर रात अंधेरा होने के कारण शव नहीं मिल सका था. जानकारी के मुताबिक, आशुतोष शनिवार शाम रामगंगा नहर के किनारे टहल रहा था. इसी दौरान अचानक उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया और वह संतुलन बिगड़ने से नहर में जा गिरा. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई.

पुलिस को भी सूचना दी गई, जिसके बाद युवक की तलाश के लिए सर्च अभियान शुरू किया गया था. शनिवार रात पुलिस, फायर ब्रिगेड, गोताखोरों और ग्रामीणों ने काफी देर तक नहर में तलाश की, लेकिन अंधेरा होने के कारण अभियान में परेशानी आई.

इसके बाद रविवार सुबह दोबारा सर्च अभियान शुरू किया गया. सुबह 5 बजे 43वीं पीएसी एटा के हेड कांस्टेबल श्याम सुंदर के नेतृत्व में 12 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची. टीम ने नहर में सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया, करीब ढाई घंटे की तलाश के बाद सुबह साढ़े सात बजे युवक का शव बरामद कर लिया गया है.

शव मिलने की सूचना जैसे ही परिजनों को मिली, घर में कोहराम मच गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए औरैया के चिचोली भेज दिया है. परिजनों के अनुसार, आशुतोष कमलपुर नहर के पास कटिंग की दुकान चलाता था. वह परिवार में सबसे बड़ा था. उसकी मां रजनी देवी हैं. परिवार में बड़ी बहन ज्योति, छोटी बहन राखी और दो छोटे भाई आरनु उम्र 18 वर्ष व आदित्य जिसकी उम्र 15 वर्ष हैं.

आशुतोष की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है. पुलिस पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया में जुटी है.

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