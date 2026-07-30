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फरीद की मौत का सस्पेंस: प्रेम-प्रसंग में हत्या या आत्महत्या? 20 दिन बाद कब्र से निकाला गया शव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगी राज

20 दिन बाद कब्र से निकाला गया शव ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : भावनपुर थाना क्षेत्र के पचपेड़ा गांव में 22 वर्षीय फरीद की संदिग्ध मौत का मामला 20 दिन बाद एक बार फिर गरमा गया है. बीती 10 जुलाई को गांव के ही एक खाली पड़े मकान में फरीद का शव फंदे से लटका मिला था. उस समय परिजनों की गैर-मौजूदगी में बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव को दफना दिया गया था. 20 दिन बाद कब्र से निकाला गया शव (Video Credit; ETV Bharat) अब मृतक के पिता की लगातार गुहार के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. जिलाधिकारी के आदेश पर गुरुवार को कार्यपालक मजिस्ट्रेट/तहसीलदार और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में फरीद की कब्र खोदी गई. पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिससे मौत के असली कारणों का खुलासा हो सके. मृतक के ​पिता के अनुसार, फरीद का गांव की ही एक शादीशुदा महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. महिला के परिजनों ने फरीद को अंजाम भुगतने और जान से मारने की धमकी दी थी. आरोप है कि इन्हीं लोगों ने साजिश के तहत फरीद की हत्या की और मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे पर लटका दिया.