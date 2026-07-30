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फरीद की मौत का सस्पेंस: प्रेम-प्रसंग में हत्या या आत्महत्या? 20 दिन बाद कब्र से निकाला गया शव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगी राज

10 जुलाई को गांव के ही एक खाली पड़े मकान में फरीद का शव फंदे से लटका मिला था.

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20 दिन बाद कब्र से निकाला गया शव (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 9:00 PM IST

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मेरठ : भावनपुर थाना क्षेत्र के पचपेड़ा गांव में 22 वर्षीय फरीद की संदिग्ध मौत का मामला 20 दिन बाद एक बार फिर गरमा गया है. बीती 10 जुलाई को गांव के ही एक खाली पड़े मकान में फरीद का शव फंदे से लटका मिला था. उस समय परिजनों की गैर-मौजूदगी में बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव को दफना दिया गया था.

20 दिन बाद कब्र से निकाला गया शव (Video Credit; ETV Bharat)

अब मृतक के पिता की लगातार गुहार के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. जिलाधिकारी के आदेश पर गुरुवार को कार्यपालक मजिस्ट्रेट/तहसीलदार और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में फरीद की कब्र खोदी गई. पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिससे मौत के असली कारणों का खुलासा हो सके.

मृतक के ​पिता के अनुसार, फरीद का गांव की ही एक शादीशुदा महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. महिला के परिजनों ने फरीद को अंजाम भुगतने और जान से मारने की धमकी दी थी. आरोप है कि इन्हीं लोगों ने साजिश के तहत फरीद की हत्या की और मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे पर लटका दिया.


​मृतक के पिता साजिद पिछले 20 दिनों से इंसाफ की आस में स्थानीय थाने से लेकर एसएसपी और जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे थे. मामला तूल पकड़ते देख जिलाधिकारी ने शव का पोस्टमार्टम कराने का आदेश जारी किया. गुरुवार को पुलिस, प्रशासन और तहसीलदार की मौजूदगी में कब्र खोदकर फरीद के शव को निकाला गया और फॉरेंसिक जांच व पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

मृतक के पिता साजिद का कहना है कि "मुझे 10 जुलाई को फोन पर बेटे की मौत की खबर दी गई थी. जब तक मैं मुंबई से गांव पहुंचता, कुछ लोगों ने जल्दबाजी में शव को दफना दिया. मेरे बेटे की हत्या की गई है. गांव की एक महिला के परिजनों से उसे जान से मारने की धमकी मिली थी. उन्होंने ही हत्या कर शव को लटकाया है. मैं 20 दिनों से अधिकारियों के चक्कर काट रहा था, आज कब्र खोदकर शव निकाला गया है. मुझे इंसाफ चाहिए और आरोपियों को जेल भेजा जाए."

भावनपुर थाना प्रभारी जोगिंद्र सिंह ने बताया कि मामले में मृतक के पिता द्वारा हत्या की शंका जताते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया था. उच्च अधिकारियों और जिलाधिकारी के निर्देशानुसार शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात है.


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