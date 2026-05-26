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सरायकेला में युवक की निर्मम हत्या, साक्ष्य मिटाने की नीयत से जलाया शव

सरायकेला में एक युवक की हत्या करके उसके शव को जलाने से इलाके में सनसनी फैल गई.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 26, 2026 at 5:30 PM IST

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सरायकेला: जिले के अंतर्गत कपाली ओपी क्षेत्र के बाबन बीघा फॉरेस्ट इलाके में एक युवक का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई. घटना की बर्बरता को देखते हुए अंदेशा जताया जा रहा है कि अपराधियों ने युवक की हत्या करने के बाद, साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को आग के हवाले कर दिया.

24 मई से लापता था मुस्तकिम

मृतक की शिनाख्त गौस नगर निवासी मोहम्मद मुस्तकिम के रूप में हुई है, जो मूल रूप से साइकिल पर घूम-घूमकर चप्पल बेचने का काम करता था. परिजनों ने मृतक के हाथ की अंगूठी और मौके से मिले मोबाइल के आधार पर उसकी पहचान की है.

​अंसार नगर में मिला था आखिरी लोकेशन

परिजनों के मुताबिक, मुस्तकिम 24 मई की सुबह 9 बजे घर से निकला था. शाम 7 बजे फोन पर हुई आखिरी बातचीत में उसने खुद को पुडिसिली में बताया था और जल्द घर लौटने की बात कही थी, जिसके बाद उसका फोन बंद हो गया. 25 मई को परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई.

जांच के दौरान मुस्तकिम के मोबाइल का आखिरी लोकेशन अंसार नगर में मिला था, जहां खोजबीन के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला. फिलहाल पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है.

​"कपाली के जंगली इलाके में एक युवक का शव मिलने की सूचना पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या कर शव को जलाने का है. पुलिस तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है. अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा": धिरंजन कुमार, थाना प्रभारी

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YOUTH MURDER IN KAPALI FOREST AREA
सरायकेला में युवक की हत्या
साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य शव जलाया
YOUTH BODY BURNT IN ​​SARAIKELA

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