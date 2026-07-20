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डिनर करके निकला युवक, मंदिर में लहूलुहान मिला शव, पत्थर से कुचलकर हत्या का शक

परिजनों के अनुसार युवक शुभम रात 10 बजे खाना खाकर घर से बाहर निकला था. इसके बाद वह नहीं लौटा.

तेजाजी मंदिर परिसर में हत्या के मामले की जांच करने पहुंची पुलिस
तेजाजी मंदिर परिसर में हत्या के मामले की जांच करने पहुंची पुलिस (ईटीवी भारत कोटा)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 20, 2026 at 12:31 PM IST

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कोटा : जिले के सांगोद कस्बे में सोमवार को एक युवक की नृशंस हत्या का मामला सामने आया है. शक है कि पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या की गई. उसका शव ताखाजी मोहल्ले के स्थित तेजाजी मंदिर में मिला है. मंदिर में सुनसान अवस्था में शव की जानकारी मिलने के बाद सांगोद थाना पुलिस मौके पर पहुंची. दूसरी तरफ घाट की जानकारी मिलने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और कस्बे में हड़कंप मच गया.

सांगोद थाना अधिकारी पवन कुमार मीणा ने बताया कि सुबह 6 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि ताखाजी मोल्ल्ले के तेजाजी मंदिर परिसर में एक अज्ञात व्यक्ति की बॉडी खून से लथपथ अवस्था में पड़ी हुई मिली है. पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद एफएसएल, एमओबी और डॉग स्क्वॉड को भी मौके पर बुलाया गया. मौके से साक्ष्य एकत्रित किए गए. शव को 108 एंबुलेंस की मदद से अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट किया गया और मृतक की शिनाख्त के प्रयास शुरू किए गए. युवक की पहचान सांगोद कस्बे के 20 वर्षीय शुभम पुत्र भवानी शंकर के रूप में हुई है.

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युवक के पिता भवानी शंकर की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. थानाधिकारी पवन मीणा ने बताया कि परिजनों के अनुसार युवक शुभम रात 10 बजे खाना खाकर घर से बाहर निकला था. इसके बाद वह नहीं लौटा. वह थोड़ा मानसिक रूप से भी कमजोर बताया जा रहा है. परिजनों ने तलाश भी किया, लेकिन वह नहीं मिला. इसके बाद सुबह उसकी बॉडी मिलने की सूचना ही आई थी. मामले में शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, जिसके बाद परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा. इस मामले में बारीकी से अनुसंधान किया जा रहा है. इस मामले में युवक के सिर पर आगे चेहरे की तरफ चोटों के निशान हैं, जैसे पत्थर से मारा गया हो.

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युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या
YOUTH MURDER IN KOTA

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