ETV Bharat / state

डिनर करके निकला युवक, मंदिर में लहूलुहान मिला शव, पत्थर से कुचलकर हत्या का शक

कोटा : जिले के सांगोद कस्बे में सोमवार को एक युवक की नृशंस हत्या का मामला सामने आया है. शक है कि पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या की गई. उसका शव ताखाजी मोहल्ले के स्थित तेजाजी मंदिर में मिला है. मंदिर में सुनसान अवस्था में शव की जानकारी मिलने के बाद सांगोद थाना पुलिस मौके पर पहुंची. दूसरी तरफ घाट की जानकारी मिलने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और कस्बे में हड़कंप मच गया.

सांगोद थाना अधिकारी पवन कुमार मीणा ने बताया कि सुबह 6 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि ताखाजी मोल्ल्ले के तेजाजी मंदिर परिसर में एक अज्ञात व्यक्ति की बॉडी खून से लथपथ अवस्था में पड़ी हुई मिली है. पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद एफएसएल, एमओबी और डॉग स्क्वॉड को भी मौके पर बुलाया गया. मौके से साक्ष्य एकत्रित किए गए. शव को 108 एंबुलेंस की मदद से अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट किया गया और मृतक की शिनाख्त के प्रयास शुरू किए गए. युवक की पहचान सांगोद कस्बे के 20 वर्षीय शुभम पुत्र भवानी शंकर के रूप में हुई है.