मेरठ में युवक की ईंट से कुचलकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार; परिजनों का प्रदर्शन
घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में भारी तनाव और आक्रोश का माहौल व्याप्त हो गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 9:44 AM IST
मेरठ: कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक बेहद ही सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां नई गोविंदपुरी क्षेत्र स्थित आर्मी ग्राउंड के पास एक युवक विपिन की ईंट से बेरहमी से कुचलकर हत्या कर दी गई. घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में भारी तनाव और आक्रोश का माहौल व्याप्त हो गया है.
किसी बात को लेकर हुआ था विवाद: गोविंदपुरी क्षेत्र स्थित आर्मी ग्राउंड के पास विपिन की ईंट से बेरहमी से कुचलकर हत्या कर दी गई. घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में भारी तनाव और आक्रोश का माहौल व्याप्त हो गया है. इस जघन्य हत्याकांड के विरोध में पीड़ित परिवार और हिंदूवादी संगठन नरसिंह वाहिनी ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.
शव रख किया धरना-प्रदर्शन: सूचना मिलते ही नरसिंह वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष कार्तिक हिंदू अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ तुरंत पीड़ित परिवार के घर पहुंचे. आक्रोशित परिजनों और संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए मृतक विपिन के शव का अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया.
परिजनों ने शव को घर पर ही रखकर उग्र विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. धरने पर बैठे कार्तिक हिंदू ने उत्तर प्रदेश सरकार और मेरठ पुलिस प्रशासन से सीधे तौर पर मांग की है कि इस क्रूर हत्याकांड के आरोपी तालिब का तत्काल एनकाउंटर किया जाए. स्पष्ट किया कि जब तक पीड़ित परिवार को उचित न्याय और आर्थिक सहायता का आश्वासन नहीं मिलता, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा.
इस पूरे मामले पर एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने घटना का चंद घंटों में खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कंकरखेड़ा के नई गोविंदपुरी क्षेत्र स्थित आर्मी ग्राउंड के पास एक व्यक्ति लहूलुहान हालत में पड़ा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मैं स्वयं, एसएचओ कंकरखेड़ा और सीओ दौराला भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.
एसपी सिटी ने आगे बताया, मृतक की पहचान विपिन कुमार (पुत्र कुंवर पाल) के रूप में हुई है, जो कि घटनास्थल से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर का निवासी था और पेशे से दिहाड़ी मजदूरी (पुताई का काम) करता था. जब पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, तो पाया गया कि रात के समय विपिन अपने एक मित्र तालिब (पुत्र बाबू) के साथ देखा गया था, तालिब कंकरखेड़ा का ही निवासी है और वेल्डिंग का काम करता है.
हत्या की वजह पुरानी : एसपी सिटी भोंसले के अनुसार, हत्या पूरी तरह से सुनियोजित (पूर्व नियोजित) तरीके से की गई थी. उन्होंने वारदात के कारणों का खुलासा करते हुए कहा पूछताछ में सामने आया है कि कुछ दिनों पहले विपिन और तालिब के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. तालिब इसी बात को लेकर अपने मन में रंजिश पाले बैठा था. घटना की रात दोनों ने पहले एक साथ बैठकर शराब पी. इसके बाद पूर्व नियोजित साजिश के तहत तालिब, विपिन को सुनसान आर्मी ग्राउंड की तरफ ले गया और वहां ईंट से कुचलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी.
एसपी सिटी ने आश्वस्त किया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी तालिब को गिरफ्तार कर लिया है. उससे गहन पूछताछ की जा रही है और सभी आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा. क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है.
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