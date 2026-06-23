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मेरठ में युवक की ईंट से कुचलकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार; परिजनों का प्रदर्शन

मेरठ: कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक बेहद ही सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां नई गोविंदपुरी क्षेत्र स्थित आर्मी ग्राउंड के पास एक युवक विपिन की ईंट से बेरहमी से कुचलकर हत्या कर दी गई. घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में भारी तनाव और आक्रोश का माहौल व्याप्त हो गया है.

किसी बात को लेकर हुआ था विवाद: गोविंदपुरी क्षेत्र स्थित आर्मी ग्राउंड के पास विपिन की ईंट से बेरहमी से कुचलकर हत्या कर दी गई. घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में भारी तनाव और आक्रोश का माहौल व्याप्त हो गया है. इस जघन्य हत्याकांड के विरोध में पीड़ित परिवार और हिंदूवादी संगठन नरसिंह वाहिनी ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.



शव रख किया धरना-प्रदर्शन: ​सूचना मिलते ही नरसिंह वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष कार्तिक हिंदू अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ तुरंत पीड़ित परिवार के घर पहुंचे. आक्रोशित परिजनों और संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए मृतक विपिन के शव का अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया.

परिजनों ने शव को घर पर ही रखकर उग्र विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. ​धरने पर बैठे कार्तिक हिंदू ने उत्तर प्रदेश सरकार और मेरठ पुलिस प्रशासन से सीधे तौर पर मांग की है कि इस क्रूर हत्याकांड के आरोपी तालिब का तत्काल एनकाउंटर किया जाए. स्पष्ट किया कि जब तक पीड़ित परिवार को उचित न्याय और आर्थिक सहायता का आश्वासन नहीं मिलता, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा.

​इस पूरे मामले पर एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने घटना का चंद घंटों में खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कंकरखेड़ा के नई गोविंदपुरी क्षेत्र स्थित आर्मी ग्राउंड के पास एक व्यक्ति लहूलुहान हालत में पड़ा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मैं स्वयं, एसएचओ कंकरखेड़ा और सीओ दौराला भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.