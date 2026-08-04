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बांदा में हिस्ट्रीशीटर की ईंट से कुचलकर हत्या; नशेबाजी के दौरान हुआ था विवाद

2007 में हत्या के मामले में गया था जेल, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

हिस्ट्रीसीटर की ईंट से कुचलकर हत्या
हिस्ट्रीसीटर की ईंट से कुचलकर हत्या (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 11:11 AM IST

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बांदा: जिले में सोमवार रात हिस्ट्रीसीटर की ईट से कुचलकर हत्या कर दी गई. सूचना पर पुलिस अधिकारी, स्थानीय पुलिस व फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. यहां फॉरेंसिक टीम साक्ष्य संकलन किया. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. मृतक मौरंग की खदानों में वाहनों को निकलवाने का काम करता था. वह रात में अपने कुछ साथियों के साथ बैठकर शराब पी रहा था. वहां शराब पीने के दौरान ही उसका साथियों के साथ झगड़ा हो गया. साथियों ने ही ईंट से कुचलकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक वह एक हिस्ट्रीशीटर था जो साल 2007 में हत्या के मामले में जेल भी गया था.

दरअसल, पूरा मामला मटौंध थाना क्षेत्र के दुरेड़ी गांव का है. यहां पर गांव के बाहर तिंदवारी थाना क्षेत्र के अमली कौर गांव का रहने वाला एक गुड्डू नाम का हिस्ट्रीशीटर जो मौरंग के डंप और खदानों में वाहनों को निकलवाने का काम करता था. वह दो लोगों के साथ बैठकर शराब पी रहा था. दोनों में किसी बात को लेकर गुड्डू का झगड़ा हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि साथियों ने ही ईंट से हमला कर उसकी हत्या कर दी.

सहायक पुलिस अधीक्षक मेविश टाक में बताया कि मटौंध थाना क्षेत्र के दुरेड़ी गांव में एक व्यक्ति का शव मिलने की जानकारी मिली थी. इसके बाद पुलिस अधिकारी व स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. जहां फारेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं. मृतक के शरीर में कई जगह चोट के निशान मिले हैं. वहीं घटनास्थल पर शराब की बोतले भी बरामद हुई हैं.मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है. उनसे पूछताछ की जा रही है और मामले का जल्द ही खुलासा किया जाएगा.

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