हमीरपुर में जूता पहनते ही सांप ने युवक को डंसा, डिब्बे में बंद कर अस्पताल लाया, हड़कंप
सुमेरपुर के टेढ़ा गांव का मामला, एक दिन में सांप काटने की दूसरी घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 10:02 AM IST
हमीरपुर: सुमेरपुर थाना क्षेत्र के टेढ़ा गांव में गुरुवार शाम जूता पहनते समय उसमें छिपे सांप ने युवक को डंस लिया. सर्पदंश के बाद हालत बिगड़ने पर परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. इतना ही नहीं, परिजनों ने सांप को पकड़कर डिब्बे में बंद कर लिया और उसे भी अस्पताल ले आए. टेढ़ा गांव निवासी सागर सिंह पुत्र कृष्णकुमार गुरुवार शाम करीब पांच बजे ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे.
परिजनों के मुताबिक, जूता घर के आंगन में रखा था. सागर ने जैसे ही जूते में पैर डाला, अंदर छिपे सांप ने उन्हें डंस लिया. सर्पदंश के बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी. परिजन उन्हें आनन-फानन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका उपचार किया जा रहा है.
परिजनों ने सांप को पकड़कर डिब्बे में बंद कर लिया था. अस्पताल में डिब्बे के अंदर सांप को देखकर लोगों में भी हलचल मच गई. चिकित्सक ने सांप को देखने के बाद उसके कोबरा प्रजाति का होने की आशंका जताई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
डॉ. धर्मेंद्र ने बताया कि मरीज के अनुसार जूता पहनते समय उसमें छिपे सांप ने उसे डंसा है. फिलहाल मरीज की जांच की जा रही है. जांच के बाद उसकी स्थिति के संबंध में स्पष्ट जानकारी दी जा सकेगी. सर्पदंश से बचाव के लिए बरतें सावधानी बरसात के मौसम में सांप और अन्य जहरीले जीव-जंतु सुरक्षित जगह की तलाश में घरों में घुस सकते हैं.
इसलिए जूते, कपड़े, बिस्तर और घर के कोनों की इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह जांच कर लें. जूते लंबे समय से रखे हों तो उन्हें पहनने से पहले झाड़कर देख लें. सर्पदंश की स्थिति में घबराएं नहीं और झाड़-फूंक या घरेलू उपचार में समय गंवाने के बजाय घायल व्यक्ति को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाएं. समय पर उपचार मिलने से सर्पदंश के गंभीर परिणामों से बचाव संभव है.
एक दिन में सर्पदंश की दूसरी घटना: सर्पदंश की गुरुवार को यह दूसरी घटना है. इससे पहले जलालपुर थाना क्षेत्र के ममना गांव में बुधवार रात जमीन पर सो रहे मातादीन (32) को जहरीले सर्प ने डंस लिया था. परिजन उसे अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक में जुटे रहे. हालत बिगड़ने पर उसकी मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.
लगातार सर्पदंश की घटनाओं को देखते हुए बरसात के मौसम में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है जूते, कपड़े और बिस्तर इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह जांच लें और सर्पदंश होने पर झाड़-फूंक के बजाय तत्काल अस्पताल पहुंचाएं.
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