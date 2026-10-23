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महिला के भेष में डांस कर लौट रहा था युवक, किन्नरों ने चप्पल-डंडों से पीटा

बांदीकुई थाना दौसा ( ETV Bharat File Photo )

दौसा: जिले के बांदीकुई शहर में सिकंदरा रोड पर किन्नरों के एक समूह ने कथित तौर पर एक युवक को नकली किन्नर समझकर बीच सड़क पर रोक लिया और उसके साथ मारपीट कर दी. युवक का आरोप है कि उसे चप्पलों और डंडों से पीटा गया और उसका मोबाइल फोन छीन लिया. दिनदहाड़े बाजार के बीच हुई इस घटना से मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. वहीं, हिंडौन निवासी पीड़ित युवक ने बांदीकुई थाने में आपबीती सुनाते हुए और अपने साथ हुई घटना को लेकर कार्रवाई की मांग की.