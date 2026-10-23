महिला के भेष में डांस कर लौट रहा था युवक, किन्नरों ने चप्पल-डंडों से पीटा
पीड़ित ने बताया कि वह केवल निजी कार्यक्रमों में डांस करने का काम करता है और कहीं भी बधाई लेने नहीं जाता.
Published : October 23, 2026 at 1:43 PM IST
दौसा: जिले के बांदीकुई शहर में सिकंदरा रोड पर किन्नरों के एक समूह ने कथित तौर पर एक युवक को नकली किन्नर समझकर बीच सड़क पर रोक लिया और उसके साथ मारपीट कर दी. युवक का आरोप है कि उसे चप्पलों और डंडों से पीटा गया और उसका मोबाइल फोन छीन लिया. दिनदहाड़े बाजार के बीच हुई इस घटना से मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. वहीं, हिंडौन निवासी पीड़ित युवक ने बांदीकुई थाने में आपबीती सुनाते हुए और अपने साथ हुई घटना को लेकर कार्रवाई की मांग की.
'किन्नर समझ की मारपीट' : पीड़ित के मुताबिक, वह निजी कार्यक्रमों में महिलाओं के भेष में डांस करने का काम करता है. घटना वाले दिन भी वह एक निजी कार्यक्रम में डांस करने गया था. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब वह लौट रहा था, तभी रास्ते में किन्नरों के एक समूह ने उसे रोक लिया. उसका आरोप है कि समूह के लोगों ने उसे किन्नर समझ लिया और इसी संदेह के चलते उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. पीड़ित के अनुसार, उसके साथ चप्पलों और डंडों से मारपीट की गई. उसने यह भी आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया.
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'मैं बधाई लेने नहीं जाता' : पीड़ित ने बताया कि वह केवल निजी कार्यक्रमों में डांस करने का काम करता है और कहीं भी बधाई लेने नहीं जाता. उसका कहना है कि उसका परिवार और बच्चे हैं. वह अपने काम के सिलसिले में कार्यक्रमों में जाता है. इसके बावजूद उसे संदेह के आधार पर रोककर पीटा गया. घटना के बाद पीड़ित बांदीकुई थाने पहुंचा और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी. हालांकि, मामले में पुलिस की ओर से तत्काल कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।
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पुलिस ने मामले की जानकारी से किया इनकार : इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद बांदीकुई शहर में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. थाना प्रभारी जहीर अब्बास से जब इस मामले को लेकर संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि इस घटना के संबंध में उनके पास कोई जानकारी नहीं है.
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