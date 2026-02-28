ETV Bharat / state

रुद्रपुर में कार पार्किंग विवाद ने लिया हिंसक रूप, बेरहमी से की युवक की पिटाई

रुद्रपुर: जिले के किच्छा क्षेत्र में कार पार्किंग को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. आरोप है कि एक युवक के साथ पहले गाली-गलौज की गई और बाद में उसे ऑफिस से बाहर बुलाकर 15 से 20 लोगों ने लात-घूंसों से मारपीट की. पीड़ित ने डायल 112 पर सूचना देने के साथ ही कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की बात भी सामने आई है.

किच्छा नगर के वार्ड नंबर 11, एसएस नगर निवासी अरुण शर्मा ने कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया कि वह किच्छा स्थित एक ऑफिस में कार्यरत हैं. 26 फरवरी को दोपहर वह अपने मालिक की कार को आवास विकास गेट के पास पार्क करने पहुंचा था, उसी दौरान वहां पहले से मौजूद एक युवक, जिसका नाम फरद बताया गया है, ने कार पार्किंग को लेकर आपत्ति जताई.

पीड़ित के अनुसार, फरद ने बिना बात के गाली-गलौज शुरू कर दी और अभद्र व्यवहार किया. उस समय अरुण शर्मा ने विवाद को बढ़ाने के बजाय उसे नजरअंदाज करते हुए कार पार्क की और वापस अपने कार्यालय लौट आया. लेकिन कुछ समय बाद स्थिति ने गंभीर रूप ले लिया. आरोप है कि फरद ने अपने भाई फैसल और अन्य साथियों जिनमें सारिन तुर्क, शकील तुर्क, मोनू, रहीस मौलाना, बिलाल समेत 15 से 20 अज्ञात लोगों को फोन कर मौके पर बुला लिया.