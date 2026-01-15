ETV Bharat / state

चोरी की आशंका में युवक की पिटाई, हुई मौत, ग्रामीणों ने मोर्चरी के बाहर किया विरोध प्रदर्शन, 5 डिटेन

परिजनों का आरोप है कि खाना खाने गए युवक को एक होटल में बंधक बनाकर रखा और उससे बेरहमी से मारपीट की गई.

villagers protesting
विरोध प्रदर्शन करते ग्रामीण (ETV Bharat Bhilwara)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 15, 2026 at 5:27 PM IST

भीलवाड़ा: चोरी की आशंका में एक युवक की चित्तौड़गढ़ के गंगरार क्षेत्र की एक होटल में बेरहमी से पिटाई की गई. इसके बाद युवक की मौत हो गई. भीलवाड़ा के मंगरोप गांव निवासी शंकर सिंह की बुधवार रात को मौत की खबर फैलते ही मंगरोप गांव में रोष फैल गया. इससे आक्रोशित ग्रामीण गुरुवार सुबह भीलवाड़ा जिले के महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर विरोध प्रदर्शन करने लगे. ग्रामीणों ने 50 लाख रुपए मुआवजा और मृतक आश्रित को रोजगार दिलाने की मांग को लेकर अस्पताल की मोर्चरी से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर विरोध दर्ज करवाया. कलेक्टर जसमीत सिंह संधु ने मामले में उचित कारवाई का आश्वासन दिया. तब जाकर ग्रामीण पोस्टमार्टम कराने को तैयार हुए. वहीं मामले में 5 आरोपियों को डिटन किया गया है.

चित्तौड़गढ़ एसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि मंगरोप निवासी 22 वर्षीय शंकर सिंह गंगरार स्थित महादेव ढाबे पर खाना खाने गया था. जहां उसे चोर समझकर मारपीट कर बंधक बना लिया गया. इस दौरान उससे मारपीट की गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई. इस मामले में विभिन्न टीमों का गठन किया है. पुलिस ने मारपीट करने वाले 5 आरोपियों को डिटेन कर लिया है. इनसे पूछताछ की जा रही है. वहीं होटल पर काम करने वाले चार अन्य युवकों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है. जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे.

पढ़ें: मां का आरोप- पिटाई से हुई बेटे की मौत, पुलिस ने दिया ये जवाब

वहीं मृतक शंकर सिंह के परिजन राम सिंह ने बताया कि मंगरोप निवासी शंकर सिंह ट्रांसपोर्ट नगर में टायर की एक दुकान पर काम करता था. शंकर सिंह चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार स्थित एक होटल पर खाना खाने गया था. इसी दौरान चोरी करने की शंका में उससे मारपीट की गई. जब शंकर सिंह निढाल होकर गिर गया, तो परिजनों को 38000 रुपए लाने और शंकर सिंह को ले जाने की बात फोन पर कही गई. परिजन शंकर सिंह को लेने पहुंचे, तो वह अचेत मिला. उसे भीलवाड़ा जिला चिकित्सालय लाया गया. इस दौरान डॉक्टर ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.

संपादक की पसंद

