ETV Bharat / state

कोडरमा में बच्चा चोर की अफवाह में युवक की हुई जमकर पिटाई, पुलिस ने ग्रामीणों के चंगुल से युवक को कराया मुक्त

कोडरमा: बच्चा चोर की अफवाह में एक युवक की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी. मामला कोडरमा-गिरिडीह बॉर्डर के मरकच्चो प्रखंड की पपलो पंचायत के नावाडीह (बेको) गांव का है. जहां एक अनजान युवक गांव में घूमता नजर आया और ग्रामीणों की जब उसपर नजर पड़ी तो ग्रामीणों ने उसे रोककर पूछताछ शुरू की. जब युवक द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया तो ग्रामीणों को उसपर शक हुआ और देखते ही देखते वहां ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और कुछ लोगों ने उसे बच्चा चोर बताकर मारपीट शुरू कर दी.

हालांकि मौके पर मौजूद कुछ ग्रामीणों ने युवक की पिटाई का विरोध भी किया, लेकिन भीड़ के आगे उनकी एक नहीं चली. घटना के वक्त कुछ स्थानीय युवकों ने वीडियो बनाकर उसे ‘बच्चा चोर’ बताते हुए सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

पुलिस ने युवक को मुक्त कराया

इधर, घटना की सूचना मिलते ही मरकच्चो थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाकर थाने ले गई. पुलिस के अनुसार युवक के शरीर पर मारपीट के निशान हैं. युवक को तत्काल अस्पताल ले जाकर उसका प्राथमिक उपचार कराया गया. थाना प्रभारी नंदकिशोर तिवारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त प्रतीत होता है. पूछताछ में वह अपना नाम और पता स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहा है.

कानून हाथ में नहीं लेने की अपील