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घर में घुसकर फोन नंबर लिया, फिर युवक को बुलाकर पीटा, शराब की बोतल से किया हमला

अंबाला में युवक से मारपीट का मामला सामने आया है. घायल युवक को इलाज के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

Youth Beaten Up in Ambala
Youth Beaten Up in Ambala (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 19, 2026 at 11:08 AM IST

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अंबाला: देर रात अंबाला में युवक से मारपीट का मामला सामने आया है. परिजनों ने बताया कि कार सवार कुछ युवक उनके घर आए. उस वक्त बोनी घर पर नहीं था. जिसके चलते युवकों ने बोनी का नंबर मांगा. युवकों ने बताया कि वो बोनी के दोस्त हैं. बोनी का नंबर मिलते ही उन्होंने उसे कॉल किया और उससे मिलने गए. वहां आरोपियों ने बोनी को बेरहमी से पीटा. जिसके चलते बोनी गंभीर रूप से घायल हो गया.

अंबाला में युवक से मारपीट: फिलहाल सामान्य अस्पताल में बोनी का इलाज जारी है. वहीं वारदात को अंजाम देकर आरोपी युवक फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई. वहीं परिजनों ने बताया कि उनकी और उनके बेटे की किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है. हमला करने वाले भी जानकार थे. पता नहीं उन्होंने क्यों मारपीट की.

घर में घुसकर फोन नंबर लिया, फिर युवक को बुलाकर पीटा (ETV Bharat)

पुलिस मामले की जांच में जुटी: अंबाला कैंट सदर थाना प्रभारी मनजीत सिंह ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है. आसपास के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है. ताकि आरोपियों की पहचान कर जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जा सके. हालांकि परिजनों ने कुछ आरोपियों के नाम बताए हैं. जिनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई जारी है.

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