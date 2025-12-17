ETV Bharat / state

बैनर फाड़ने पर दबंगों ने किया हमला; फायरिंग के बाद युवक को पीटा, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

लखनऊ : मलिहाबाद कोतवाली क्षेत्र के ढेढेमऊ गांव में बुधवार शाम भाजपा का बैनर फाड़ने को लेकर विवाद का मामले सामने आया है. आरोप है कि दबंगों ने एक कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला और फायरिंग की. आरोप है कि दबंगों ने असलहे के बट से हमलाकर सिर फोड़ दिया. लहूलुहान हालत में पीड़ित को सीएचसी में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्जकर उनकी तलाश शुरू कर दी है.









​पुरवा निवासी पीड़ित अनुपम सिंह ने पुलिस को बताया कि वह भाजपा कार्यकर्ता है. गांव में पार्टी के प्रचार बैनर लगे हुए थे. आरोप है कि बुधवार शाम को गोलू गाजी, दानिश, कामिल और उनके करीब आधा दर्जन अज्ञात साथियों ने बैनरों को फाड़ना शुरू कर दिया. पीड़ित ने विरोध किया, तो आरोपी भड़क गए.

तहरीर के मुताबिक, पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने दो फायर झोंक दिये. जिसके बाद आरोपियों ने युवक को घेर लिया और असलहे के बट व लात-घूसों से हमला कर दिया. इस हमले में अनुपम का सिर फट गया और शरीर पर कई गंभीर चोटें आईं.







आरोप है कि घटना के दौरान मौजूद एक युवक ने जब बीच-बचाव की कोशिश की, तो आरोपियों ने उसे भी धमकाया. आरोपियों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी. पीड़ित का आरोप है कि हमलावर क्षेत्र के दबंग हैं.