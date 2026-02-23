ETV Bharat / state

पुराने विवाद के चलते लाठियों से पीट-पीटकर युवक की हत्या, कुछ माह पहले ही जेल से छूटा था

लाठियों से पीटकर युवक की हत्या ( ETV Bharat Kota )

कोटा : शहर की गुमानपुरा थाना इलाके में रविवार देर रात को आपसी कहासुनी के बाद लाठियों से पीट-पीटकर युवक की हत्या कर दी गई. इसके बाद से पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है. मृतक की पहचान धीरज सुमन उर्फ बिजली बादशाह के रूप में हुई है. उसके शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटा शहर दिलीप सैनी का कहना है कि यह घटनाक्रम रविवार रात करीब 12 कोटड़ी भोई मोहल्ला में घटित हुई है. धीरज सुमन घटना स्थल के पास का ही निवासी है. हमला करने वाले लोग भी इस इलाके के निवासी हैं. दोनों के बीच में अचानक ही विवाद हो गया था, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने धीरज पर हमला कर दिया था. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन तब तक धीरज को परिजन अस्पताल ले गए थे. जब पुलिस अस्पताल पहुंची तब तक धीरज की मौत हो गई थी. इस मामले में परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. साथ ही जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है. धीरज कुछ माह पहले ही जेल से छूट कर आया था और हमलावर उसके परिचित थे. मामले में शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा जाएगा.