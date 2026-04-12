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सोनीपत में दिनदहाड़े डंडों से पीट-पीटकर युवक की हत्या, तमाशबीन बने रहे लोग, आरोपियों की तलाश जारी

सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत में दिनदहाड़े हत्या की वारदात ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. सोनीपत में स्थित ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी की पार्किंग में हत्या को अंजाम दिया गया है. बताया जा रहा है कि दो गाड़ी सवार युवकों ने लाठी- डंडों से पीट-पीटकर बेरहमी से युवक को मौत के घाट उतारा है. सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. फिलहाल राई थाना पुलिस ने हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है.

पीट-पीटकर हत्या : सोनीपत के ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में हाई सिक्योरिटी ओर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहते हैं, लेकिन इसी यूनिवर्सिटी की पार्किंग में हत्या जैसी वारदात सामने आना कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं. सोनीपत के गांव भूरी निवासी संदीप अपनी गाड़ी को किराए पर चलाने का काम करता था. प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार दो नौजवान युवक हाथों में लाठी और डंडे लेकर आए थे, उन्होंने मृतक पर लगातार हमला किया और लोगों को बीच में ना आने की चेतावनी दी. मृतक संदीप बार-बार किसी के पास फोन कर रहा था और उसे अपशब्द बोल रहा था, उसी के बाद ये दो नौजवान युवक पहुंचे थे ,जिन्होंने लगातार संदीप पर हमला किया. मृतक पर लाठी डंडों से बेरहमी से वार होते रहे और तब तक हमला होता रहा, जब तक उसकी जान नहीं निकल गई और उसके बाद उसी की गाड़ी लेकर वहां से युवक चले गए और कुछ दूरी पर ही गाड़ी छोड़कर दोनों हमलावर फरार हो गए.

आरोपियों की तलाश जारी : मौके पर पहुंचे डीसीपी क्राइम नरेंद्र कादयान ने बताया कि घरेलू विवाद के चलते संदीप की हत्या की गई है. संदीप पर गाड़ी सवार दो युवकों ने लाठी-डंडों से हमला किया और उसकी हत्या कर दी गई है. मामले में टीमों का गठन कर दिया गया है. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी. इस वारदात ने जहां कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं इंसानियत पर भी सवाल उठना लाजिमी है, क्योंकि जिस जगह हत्या हुई ,वहां सैकड़ों की संख्या में भीड़ मौजूद रहती है और आना-जाना भी लगा रहता है. किसी ने भी दोनों युवकों को पकड़ कर रोकने का प्रयास किया होता तो हत्या को रोका जा सकता था.

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