ETV Bharat / state

निंबाहेड़ा के बरखेड़ा में खूनी संघर्ष, लाठी-पत्थरों से पीटकर युवक की हत्या

चित्तौड़गढ़: जिले के निंबाहेड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र के बरखेड़ा गांव में गुरुवार शाम खूनी संघर्ष हो गया. गांव के ही दो लोगों ने लाठी और पत्थरों से हमला कर एक युवक की मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने देर रात दोनों आरोपियों को डिटेन में ले लिया है. हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. आरोपियों से वारदात के संबंध में अनुसंधान जारी है.

निंबाहेड़ा पुलिस उप अधीक्षक बद्रीलाल राव ने बताया कि बरखेड़ा गांव में हमला होने और घायल को चिकित्सालय लाने की सूचना मिली थी. इस पर कोतवाली थाने का जाब्ता (फोर्स) चिकित्सालय पहुंचा. यहां मृतक की पहचान बागदीराम भील निवासी बरखेड़ा के रूप में हुई. गुरुवार शाम बागदीराम गांव में ही खाल के पास मौजूद था. इसी दौरान गांव के ही श्यामलाल भील और राधेश्याम भील ने उस पर लाठी और पत्थरों से हमला कर दिया. सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे, तो बागदीराम लहूलुहान हालत में पड़ा मिला. परिजन उसे तुरंत निंबाहेड़ा जिला चिकित्सालय ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

पढ़ें: उदयपुर में देर रात चाकूबाजी में 26 वर्षीय युवक की हत्या, परिजनों ने मांगा 25 लाख मुआवजा