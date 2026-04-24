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निंबाहेड़ा के बरखेड़ा में खूनी संघर्ष, लाठी-पत्थरों से पीटकर युवक की हत्या

आरोपी और मृतक एक ही गांव के हैं. प्रारंभिक जांच में लेन-देन को लेकर विवाद की बात सामने आ रही है.

Youth Murdered In Nimbahera
निंबाहेड़ा कोतवाली थाना (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 24, 2026 at 11:40 AM IST

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चित्तौड़गढ़: जिले के निंबाहेड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र के बरखेड़ा गांव में गुरुवार शाम खूनी संघर्ष हो गया. गांव के ही दो लोगों ने लाठी और पत्थरों से हमला कर एक युवक की मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने देर रात दोनों आरोपियों को डिटेन में ले लिया है. हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. आरोपियों से वारदात के संबंध में अनुसंधान जारी है.

निंबाहेड़ा पुलिस उप अधीक्षक बद्रीलाल राव ने बताया कि बरखेड़ा गांव में हमला होने और घायल को चिकित्सालय लाने की सूचना मिली थी. इस पर कोतवाली थाने का जाब्ता (फोर्स) चिकित्सालय पहुंचा. यहां मृतक की पहचान बागदीराम भील निवासी बरखेड़ा के रूप में हुई. गुरुवार शाम बागदीराम गांव में ही खाल के पास मौजूद था. इसी दौरान गांव के ही श्यामलाल भील और राधेश्याम भील ने उस पर लाठी और पत्थरों से हमला कर दिया. सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे, तो बागदीराम लहूलुहान हालत में पड़ा मिला. परिजन उसे तुरंत निंबाहेड़ा जिला चिकित्सालय ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

पढ़ें: उदयपुर में देर रात चाकूबाजी में 26 वर्षीय युवक की हत्या, परिजनों ने मांगा 25 लाख मुआवजा

पुलिस ने दोनों आरोपियों को डिटेन किया: घटना की सूचना पर निंबाहेड़ा डिप्टी एसपी बद्रीलाल राव रात को चिकित्सालय पहुंचे. परिजनों से बात कर घटना की जानकारी ली. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों की तलाश शुरू की. देर रात पुलिस ने श्यामलाल और राधेश्याम भील को डिटेन कर लिया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है.

विवाद का कारण स्पष्ट नहीं: फिलहाल विवाद का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. प्रारंभिक जांच में लेन-देन को लेकर विवाद की बात सामने आ रही है. पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है. पुलिस के अनुसार मृतक और दोनों आरोपी एक ही गांव बरखेड़ा के रहने वाले हैं और भील समाज से हैं.

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