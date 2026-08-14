बलरामपुर में लाठी और ईंट से पीट-पीटकर युवक की हत्या; जमीन विवाद में दो पक्ष भिड़े, दो महिलाओं सहित 8 गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 6:53 PM IST
बलरामपुर : जिले के महराजगंज तराई थाना क्षेत्र अंतर्गत जमीन विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया. आरोप है कि इस दौरान एक युवक की लाठी-डंडे और ईंट से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने हत्या के आरोप में दो महिला समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है.
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि जनपद बलरामपुर के थाना महाराजगंज तराई में 12 अगस्त 2026 को वादी मोनू सिंह की ओर से बताया गया कि उनके परिवार को मारा पीटा गया है. उन्होंने बताया कि उनके परिवार के लोगों ने मारपीट की है और वह लोग गंभीर रूप से घायल हैं.
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया. उन्होंने बताया कि इलाज के दौरान उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई. उन्होंने बताया कि मृत्यु के पश्चात मुकदमे को समुचित धाराओं में कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें दो महिलाओं समेत देवबक्श सिंह, राकेश प्रताप सिंह, शशि भूषण सिंह, अक्षय सिंह, राज सिंह, सुरेंद्रनाथ हैं. उन्होंने बताया कि पिता देव बक्श सिंह के तीन पुत्र हैं और जो मृतक हैं, उनके पुत्र का ही पुत्र है, जिसका नाम सोनू सिंह है.
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि देवबक्श सिंह ने अपने एक पुत्र को अपनी संपत्ति से अलग कर दिया था और दो पुत्रों और उनके परिवारजनों के नाम पूरी संपत्ति कर दी थी. उन्होंने बताया कि इससे क्षुब्ध होकर जो तीसरा पुत्र अलग किया गया था, वह न्यायालय की शरण में गया था, इससे क्षुब्ध होकर इन दोनों ने झगड़ा किया. झगड़ा करके लाठी और ईंट से जो हमला किया था, उसे बरामद किया गया है. इस मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.
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