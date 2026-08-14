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बलरामपुर में लाठी और ईंट से पीट-पीटकर युवक की हत्या; जमीन विवाद में दो पक्ष भिड़े, दो महिलाओं सहित 8 गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी. ( Photo credit: ETV Bharat )