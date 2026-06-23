ETV Bharat / state

चोरी के शक में शख्स की पिटाई से मौत का मामला, मनेंद्रगढ़ से 3 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की पूछताछ के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

YOUTH BEATEN TO DEATH
मनेंद्रगढ़ से 3 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 23, 2026 at 6:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

एमसीबी: मनेंद्रगढ़ के बिछली गांव में चोरी के शक में युवक की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी. पिटाई से युवक की मौत हो गई जबकि घटना में एक महिला गंभीर रुप से जख्मी हुई. पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. मनेंद्रगढ़ पुलिस ने बताया कि घटना 14 जून की है. आरोपियों ने चोरी का इल्जाम लगाते हुए बिछली गांव में राजकुमार नाम के शख्स की पिटाई कर दी. पिटाई के बाद जख्मी हालत में राजकुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. मनेंद्रगढ़ पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों पर हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

चोरी के शक में पिटाई, पीड़ित की मौत, तीन गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि 14 जून की रात बिछली गांव में कुछ लोगों ने पति-पत्नी को चोरी के शक में पकड़ लिया था और उनके साथ बेरहमी से मारपीट की थी. मारपीट में पति राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बाद में उसे बेहतर उपचार के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने जांच तेज करते हुए मुख्य आरोपी जगरूप सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की पूछताछ के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

मनेंद्रगढ़ से 3 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

जांच अधिकारी विवेक पाटले का बयान

कोतवाली थाना प्रभारी विवेक पाटले ने कहा, वारदात वाले दिन तीन लोगों ने पति पत्नी को पकड़ लिया और उनपर चोरी का इल्जाम लगाते हुए मारपीट की गई. मारपीट में जख्मी राजकुमार नाम के शख्स की मौत हो गई. शिकायत दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. कोतवाली प्रभारी ने बताया कि वारदात में शामिल अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है.

Youth beaten to death on suspicion of theft
मनेंद्रगढ़ से तीन आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

कोरिया रेत विवाद और मर्डर के बाद हरकत में प्रशासन, खनिज विभाग का ऑपरेशन तेज

जगदलपुर प्रतापगंज पारा भूमि आबंटन विवाद, सर्व समाज ने निगम कार्यालय घेरा, आंदोलन की दी चेतावनी

सूरजपुर ब्लाइंड मर्डर केस, मृतक की हुई पहचान, आरोपी की तलाश में पुलिस

TAGGED:

MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR
BICHLI VILLAGE
MANENDRAGARH
अंबिकापुर
YOUTH BEATEN TO DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.