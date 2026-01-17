ETV Bharat / state

चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक को पीट-पीटकर मार डाला, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

रांची: जिले में मोटर चोरी के आरोप में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. यह घटना रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र की है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में त्वरित कारवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

क्या है पूरा मामला

रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र के चांया गांव में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया. तुलसी नायक के 18 वर्षीय बेटे विक्की नायक को ग्रामीणों ने सिंचाई मशीन चोरी के संदेह में बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. मामले की जानकारी जब पुलिस के पास पहुंची तब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित चार को गिरफ्तार कर लिया.

मिली जानकारी के अनुसार घटना शुक्रवार सुबह करीब दस बजे की बताई जा रही है. ग्रामीणों ने विक्की नायक और उसके साथी विवेक मुंडा को पकड़ लिया और गांव की बैठक में ले जाकर मशीन चोरी का आरोप लगाते हुए उनकी पिटाई शुरू कर दी. विक्की ने आरोप कबूलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने लात-घूंसे और डंडों से उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी.

गंभीर रूप से घायल विक्की को परिजनों ने बुढ़मू सीएचसी ले गए. जहां से उसे रिम्स रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. सूचना मिलते ही बुढ़मू पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया.

आठ दिन बाद भी पुलिस को नहीं दी गई सूचना

बताया जाता है कि लगभग आठ दिन पहले पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि कामेश्वर यादव और विष्णु यादव के कुएं से पानी मशीन चोरी हो गई थी. चोरों ने चार दिन बाद कामेश्वर की मशीन को उनके कुएं के पास वापस रख दिया था, लेकिन विष्णु यादव की मशीन अब तक नहीं मिली. आश्चर्यजनक रूप से दोनों ने इस चोरी की कोई सूचना थाने को नहीं दी थी. ग्रामीणों ने खुद ही छानबीन शुरू की और विक्की पर शक जताया.

मृतक विक्की की मां भुटकी देवी ने बताया कि गुरुवार रात को कामेश्वर यादव उर्फ सरपंच उनके घर आया और विक्की पर मोटर चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि शुक्रवार सुबह ग्रामीणों की बैठक में इसे कबूल करना होगा. अगली सुबह विक्की शौच के लिए तालाब की ओर गया, जहां से दो लोगों ने बाइक पर बैठाकर उसे बैठक में ले गए. वहां आरोप कबूलने का दबाव बनाया गया. जब विक्की कबूलने से इनकार कर दिया तो उसकी पिटाई शुरू कर दी.