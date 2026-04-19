कानपुर में चोरी के शक में युवक की पीट-पीटकर हत्या, आरोपी मौके से फरार
वारदात के बाद आनन-फानन में परिजनों ने युवक को अस्पताल में कराया भर्ती, इलाज के दौरान युवक की मौत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 19, 2026 at 8:49 PM IST
कानपुर: घाटमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में चोरी का आरोप लगाकर एक युवक की लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई की गई, फिर आरोपी मौके से फरार हो गए. आनन-फानन में परिजनों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
मृतक के बहनोई राजेंद्र कुमार ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया, उनका साला गोपालपुर निवासी विक्रांत उर्फ बब्लू को गांव के ही विजय उर्फ कल्लू सचान नामक व्यक्ति ने शराब के नशे में चोरी का आरोप लगाते हुए विक्रांत को पकड़ लिया. इसके बाद लाठी-डंडों से उस पर हमला कर दिया. हमलावर उसे मरणासन्न हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गया.
सूचना मिलने पर परिजनों ने आनन-फानन में घायल को घाटमपुर सीएचसी पहुंचाया, जहां से गंभीर स्थिति देखते हुए उसे कानपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान उसकी जान चली गई.
अतिरिक्त थाना प्रभारी खुर्शीद अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में घटना की सूचना मिली थी. इसके बाद शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया. फिलहाल परिजनों की तहरीर दर्ज कर लिया गया है. साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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