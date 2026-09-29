दिल्ली के शाहबाद डेयरी में चोरी के शक में युवक को पीट-पीटकर मार डाला, जांच में जुटी पुलिस
दिल्ली के शाहबाद डेरी के जैन कॉलोनी में चोरी के शक में युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ा, जमकर पीटा, पिटाई के दौरान मौत
Published : September 29, 2026 at 4:48 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेरी थाना क्षेत्र की जैन कॉलोनी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां देर रात चोरी के शक में एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. आरोप है कि पिटाई के दौरान युवक की मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
दरअसल, देर रात जैन कॉलोनी इलाके में 4 से 5 संदिग्ध युवकों के चोरी की नीयत से घूमने की बात सामने आई. इसी दौरान स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर एक युवक को पकड़ लिया. इसके बाद लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि मारपीट इतनी ज्यादा हुई कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, घटना के दौरान 2 से 3 अन्य लोगों के घायल होने की भी सूचना है. हालांकि, युवक की मौत किस वजह से हुई और उसकी पिटाई में कौन-कौन लोग शामिल थे, यह पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा.
घटना की सूचना मिलते ही शाहबाद डेरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल की जांच के लिए क्राइम टीम और FSL टीम को भी बुलाया. मौके से साक्ष्य जुटाए गए हैं. मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि घटना के पूरे घटनाक्रम और मारपीट में शामिल लोगों की पहचान की जा सके. पुलिस का कहना है कि संदिग्धों और फरार आरोपी की तलाश जारी है.
पुलिस को कॉल मिली थी कि शाहबाद डेयरी में एक युवक की लाश मिली है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जा कर पूछताछ की तो पता चला कि ये घरों में चोरी किया करता है. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिय भेज दिया है ओर इसकी मौत की वजह की जांच अभी जारी है. - शोभित डी सक्सेना, डीसीपी
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