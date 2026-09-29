ETV Bharat / state

दिल्ली के शाहबाद डेयरी में चोरी के शक में युवक को पीट-पीटकर मार डाला, जांच में जुटी पुलिस

चोरी के शक में युवक को भीड़ ने पीट पीट कर मारा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेरी थाना क्षेत्र की जैन कॉलोनी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां देर रात चोरी के शक में एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. आरोप है कि पिटाई के दौरान युवक की मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.