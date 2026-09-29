ETV Bharat / state

दिल्ली के शाहबाद डेयरी में चोरी के शक में युवक को पीट-पीटकर मार डाला, जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली के शाहबाद डेरी के जैन कॉलोनी में चोरी के शक में युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ा, जमकर पीटा, पिटाई के दौरान मौत

चोरी के शक में युवक को भीड़ ने पीट पीट कर मारा
चोरी के शक में युवक को भीड़ ने पीट पीट कर मारा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 29, 2026 at 4:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेरी थाना क्षेत्र की जैन कॉलोनी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां देर रात चोरी के शक में एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. आरोप है कि पिटाई के दौरान युवक की मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

दरअसल, देर रात जैन कॉलोनी इलाके में 4 से 5 संदिग्ध युवकों के चोरी की नीयत से घूमने की बात सामने आई. इसी दौरान स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर एक युवक को पकड़ लिया. इसके बाद लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि मारपीट इतनी ज्यादा हुई कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, घटना के दौरान 2 से 3 अन्य लोगों के घायल होने की भी सूचना है. हालांकि, युवक की मौत किस वजह से हुई और उसकी पिटाई में कौन-कौन लोग शामिल थे, यह पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा.

चोरी के शक में युवक को भीड़ ने पीट पीट कर मारा (ETV Bharat)

घटना की सूचना मिलते ही शाहबाद डेरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल की जांच के लिए क्राइम टीम और FSL टीम को भी बुलाया. मौके से साक्ष्य जुटाए गए हैं. मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि घटना के पूरे घटनाक्रम और मारपीट में शामिल लोगों की पहचान की जा सके. पुलिस का कहना है कि संदिग्धों और फरार आरोपी की तलाश जारी है.

पुलिस को कॉल मिली थी कि शाहबाद डेयरी में एक युवक की लाश मिली है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जा कर पूछताछ की तो पता चला कि ये घरों में चोरी किया करता है. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिय भेज दिया है ओर इसकी मौत की वजह की जांच अभी जारी है. - शोभित डी सक्सेना, डीसीपी

ये भी पढ़ें :

रोहिणी जेल में मर्डर: एक कैदी ने की दूसरे की हत्या; जेल में सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

दिल्ली के नारायणा गांव में 'मजाक' बना मौत की वजह, युवक की चाकू गोदकर हत्या

TAGGED:

शाहबाद डेयरी में पीट पीट कर मारा
DCP SHOBHIT D SAXENA
SHAHBAD DAIRY BEATEN TO DEATH CASE
शाहबाद डेरी क्षेत्र में चोरी
BEATEN TO DEATH SHAHBAD DAIRY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.