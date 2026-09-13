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दिल्ली के भलस्वा डेयरी इलाके में युवक को चोरी के शक में पीटा, बाद में हुई मौत

शुरुआत में राम कुमार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन बाद में सांस लेने में तकलीफ की शिकायत लेकर वह अस्पताल पहुंचा..

युवक को चोरी के शक में पीटा, बाद में मौत
युवक को चोरी के शक में पीटा, बाद में मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 13, 2026 at 4:35 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के भलस्वा डेयरी इलाके में चोरी के शक में युवक की पिटाई करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई. दरअसल, 18 वर्षीय राम कुमार को 29 अगस्त को ट्रक चालकों ने केबल चोरी करने के शक में पकड़ा और उसकी पिटाई कर दी. इलाज के दौरान 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात उसकी मौत हो गई. अब मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

मामला भलस्वा डेयरी थाना क्षेत्र का है. पुलिस के मुताबिक, 29 अगस्त की शाम करीब 7 बजे राम कुमार अपने चार अन्य साथियों के साथ इलाके में मौजूद ट्रकों से कथित तौर पर केबल और अन्य सामान चोरी करने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान वहां मौजूद ट्रक चालकों ने उन्हें पकड़ लिया. इसके बाद राम कुमार की पिटाई की गई. 30 अगस्त को राम कुमार के परिवार वाले उसे बुराड़ी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका मेडिकल कराया गया. मेडिकल रिपोर्ट में हाथ, पैर और आंख के आसपास चोट के निशान पाए गए. हालांकि, उस समय कोई गंभीर चोट या सक्रिय रक्तस्राव नहीं पाया गया और इलाज के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

मृतक का भाई लक्ष्मण (ETV Bharat)

इसके बाद 9 सितंबर को राम कुमार सांस लेने की शिकायत लेकर दोबारा अस्पताल पहुंचा. उसे बीजेआरएम अस्पताल और फिर राजन बाबू टीबी अस्पताल रेफर किया गया, जहां रात में उसकी मौत हो गई. मामले की जानकारी मिलते ही 10 सितंबर को भलस्वा डेयरी थाना पुलिस ने धारा 105 बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो ट्रक चालकों मुंतियाज और नईम को गिरफ्तार किया है. मृतक के भाई लक्ष्मण ने बताया कि मेरा भाई कूड़ा बीनने का काम करता था ओर तीन से चार लोगों ने उसे पकड़ रखा था. मुझे फोन आया अपने भाई को लेके जाना है तो दस हजार लेके आओ. जब मेरा भाई मिला तो उसकी हालत बेहद खराब थी.

डीसीपी शोभित डी सक्सेना ने बताया कि मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है ओर उनसे पूछताछ जारी है. मौत की सही वजह पता लगाने के लिए 12 सितंबर को पोस्टमार्टम कराया गया. वहीं, मामले में शामिल दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें दिल्ली से बाहर भेजी गई हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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