ETV Bharat / state

सिरसा में पीट-पीट कर युवक की हत्या, महज कुछ रुपयों की चोरी के शक में 15-20 लोगों ने वारदात को दिया अंजाम

सिरसा में 15-20 लोगों ने पीट-पीट कर युवक की हत्या को अंजाम दिया है. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

YOUTH BEATEN TO DEATH IN SIRSA
सिरसा में पीट-पीट कर युवक की हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 13, 2026 at 10:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरसाः जिले के गांव छतरियां में पुरानी रंजिश और महज कुछ रुपयों की चोरी के मामूली संदेह के चलते एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. गांव के ही 15 से 20 युवकों ने मिलकर एक युवक पर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. मृतक की पहचान अशोक पुत्र बनवारी लाल निवासी छतरियां के रूप में हुई है. इस हमले में मृतक का भाई भी बाल-बाल बचा है जिसे पहले ही जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं.

शव का दाह संस्कार करने से किया इनकारः वारदात के बाद से पूरे इलाके में तनाव और भारी आक्रोश का माहौल है. गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक मृतक के शव का दाह संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया है.

महज कुछ रुपयों की चोरी के शक में 15-20 लोगों ने पीट-पीट कर युवक की हत्या की (ETV Bharat)

अशोक जान बचाने के लिए चिल्लाता रहाः वारदात उस समय हुई जब अशोक अपने घर से खेत में पशुओं के लिए चारा काटने के लिए निकला था. जैसे ही वह रास्ते में पहुंचा पहले से घात लगाए बैठे उसके खेत पड़ोसी ने अपने 15 से 20 अन्य साथियों के साथ मिलकर उसे चारों तरफ से घेर लिया. हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे जिनके हाथों में लाठियां डंडे और लोहे की रॉड थीं. अशोक को संभलने का मौका भी नहीं मिला और आरोपियों ने उस पर अंधाधुंध वार करने शुरू कर दिए. अशोक जान बचाने के लिए चिल्लाता रहा लेकिन हमलावरों ने तरस नहीं खाया.

हमलावरों ने अचेत होने तक पीटाः हमलावरों ने अशोक को जमीन पर गिरा गिराकर तब तक पीटा जब तक कि वह पूरी तरह से लहूलुहान होकर अचेत नहीं हो गया. चीख पुकार सुनकर जब तक आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तब तक सभी आरोपी हथियार लहराते हुए और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए. गंभीर हालत में अशोक को अस्पताल ले जाया गया जहां आज सुबह उसकी मौत हो गई.

दो माह पहले हुआ था विवादः मृतक के दादा राय सिंह और गांव छतरियां के सरपंच प्रतिनिधि विजय कुमार ने बताया कि "दो माह पहले खेत पड़ोसी यशपाल इत्यादि के साथ अशोक के परिवार का महज 500 से 1000 रुपये की चोरी के मामूली संदेह को लेकर विवाद हुआ था. आरोपी पक्ष का शक था कि यह पैसे अशोक या उसके भाई ने चुराए हैं. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच रंजिश चली आ रही थी. आरोपी पक्ष लगातार इस बात को लेकर रंजिश पाले हुए था और उन्होंने अशोक व उसके भाई दोनों को पहले भी कई बार सरेआम जान से मारने की सीधे शब्दों में दी थी."

शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजाः कल शाम यशपाल सहित दर्जनभर नामजद व कुछ अन्य ने खेत से चारा लेकर आ रहे अशोक को घेर लिया. उसने भागने का प्रयास भी किया. वह हमलावरों की घेराबंदी को भेद नहीं पाया. पीट-पीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. आज सुबह अस्पताल में अशोक की मौत हो गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया.

20 से ज्यादा लोगों पर प्राथमिकी दर्जः पुलिस ने मृतक के परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर मुख्य आरोपी यशपाल सहित करीब एक दर्जन नामजद और 15 से 20 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. परिजनों का कहना है कि जब तक पुलिस सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लेती तब तक वे शव का दाह संस्कार बिल्कुल नहीं करेंगे. उनकी मांग है कि सभी हत्या के आरोपियों को 24 घंटे के भीतर सलाखों के पीछे भेजा जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर उन्हें सीधे फांसी की सजा दी जाए.

क्या बोले थाना प्रभारीः बड़ागुढ़ा थाना प्रभारी लाभ सिंह ने बताया कि "फिलहाल मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया है. आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही है और जल्दी ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा."

ये भी पढ़ें-सोनीपत में प्रेम प्रसंग में पीट-पीटकर यूपी के युवक की हत्या, खेत में खून से लथपथ मिला शव

TAGGED:

सिरसा में पीट पीट कर युवक की हत्या
सिरसा में हत्या
MURDER IN SIRSA
YOUTH BEATEN TO DEATH IN SIRSA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.