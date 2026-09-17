गर्लफ्रेंड से मिलने आया था युवक, भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला
शिवहर में गर्लफ्रेंड से मिलने आए युवक को लोगों ने पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. रिपोर्ट- सुमित कुमार
Published : September 17, 2026 at 2:34 PM IST
शिवहर: बिहार के शिवहर में शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई. देर रात अपनी प्रेमिका से मिलने आए युवक को लोगों ने पकड़ लिया और पीट-पीटकर मार डाला. मृतक की पहचान अंबा उत्तरी निवासी भरत साह के बेटे ललन कुमार के रूप में हुई है.
गर्लफ्रेंड से मिलने आया था युवक
बुधवार की रात ललन कुमार चुपचाप अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था लेकिन उसकी यह मुलाकात उसकी जिंदगी की काली रात साबित हुई. आस-पड़ोस के कुछ लोगों को भनक लगते ही मामला बिगड़ गया. लोगों ने युवक को घेरकर पकड़ लिया.
भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला
स्थानीय लोगों ने लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा. गंभीर चोटों से जूझते हुए ललन ने दम तोड़ दिया. जैसे ही यह खबर फैली, गांव में सन्नाटा पसर गया. बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
पुलिस की छानबीन शुरू
घटना की सूचना मिलते ही पिपराही थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शिवहर सदर अस्पताल शिवहर भेज दिया है. प्रभारी एसडीपीओ ईशानी सिन्हा ने घटना की पुष्टि की है. वहीं, थानाध्यक्ष उमाकांत सिंह ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है, जल्द ही सभी आरोपी गिरफ्तार होंगे.
"प्रारंभिक जांच में यह मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा नजर आ रहा है लेकिन असल वजह और मारपीट में शामिल सभी चेहरों को बेनकाब करने के लिए जांच जारी है. मामले में कोई भी आरोपी नहीं बचेगा."- उमाकांत सिंह, थानाध्यक्ष, पिपराही थाना
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ललन आखिर किससे मिलने गया था और किन हालात में यह विवाद इतना भयावह रूप ले बैठा? पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि जांच पूरी होते ही हर पहलू सामने आएगा और दोषियों को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा. परिजनों ने जल्द से जल्द सभी हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है.
ये भी पढ़ें: पहले मां-बेटी को गोली मारी, फिर महिला की उंगली काट दी