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गर्लफ्रेंड से मिलने आया था युवक, भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला

शिवहर: बिहार के शिवहर में शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई. देर रात अपनी प्रेमिका से मिलने आए युवक को लोगों ने पकड़ लिया और पीट-पीटकर मार डाला. मृतक की पहचान अंबा उत्तरी निवासी भरत साह के बेटे ललन कुमार के रूप में हुई है.

गर्लफ्रेंड से मिलने आया था युवक

बुधवार की रात ललन कुमार चुपचाप अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था लेकिन उसकी यह मुलाकात उसकी जिंदगी की काली रात साबित हुई. आस-पड़ोस के कुछ लोगों को भनक लगते ही मामला बिगड़ गया. लोगों ने युवक को घेरकर पकड़ लिया.

भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला

स्थानीय लोगों ने लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा. गंभीर चोटों से जूझते हुए ललन ने दम तोड़ दिया. जैसे ही यह खबर फैली, गांव में सन्नाटा पसर गया. बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पुलिस की छानबीन शुरू

घटना की सूचना मिलते ही पिपराही थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शिवहर सदर अस्पताल शिवहर भेज दिया है. प्रभारी एसडीपीओ ईशानी सिन्हा ने घटना की पुष्टि की है. वहीं, थानाध्यक्ष उमाकांत सिंह ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है, जल्द ही सभी आरोपी गिरफ्तार होंगे.