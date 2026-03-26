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बिहार में रूह कंपा देने वाली वारदात, बीच सड़क पर युवक को पीट-पीटकर मार डाला

रोहतास : बिहार के रोहतास में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया है. मृतक की शिनाख्त 32 वर्षीय हसन रजा उर्फ आतिफ खान के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक यह मामला जमीन विवाद से जुड़ा है. पार्टनर के बीच जमीन के पैसे को लेकर विवाद हुआ और इसी विवाद में युवक की बेहरमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.

रोहतास में युवक को पीट-पीटकर मार डाला : सासाराम एसडीपीओ 2 कुमार वैभव के अनुसार, सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुरादाबाद में हसन रजा की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. उस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस वायरल वीडियो में दिनदहाड़े युवक को बेरहमी से पीटने और सड़क पर घसीटने की तस्वीर सामने आई है. पुलिस को मिले वीडियो के आधार पर कार्रवाई के दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

सासाराम एसडीपीओ कुमार वैभव (ETV Bharat)

''वीडियो में जिस शख्स को सड़क पर घसीटा जा रहा है. वह हसन रजा खान है. जिसकी हत्या कर दी गई थी. उसको एक गाड़ी में लादकर दूसरे थाना क्षेत्र में जाकर फेंक दिया गया था. ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके.''- कुमार वैभव, सासाराम एसडीपीओ 2

'जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहा था विवाद' : पुलिस की मानें तो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुरादाबाद गांव में दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी क्रम में मंगलवार को घटना को अंजाम दिया गया. इसी विवाद पर दोनों पक्षों के बीच तीखी नोंकझोंक शुरू हुई, जो हिंसक मारपीट में तब्दील हो गई. इसके बाद 32 वर्षीय हसन राजा खान उर्फ आतिफ खान पर हमलावरों ने लाठी-डंडे, ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया. उसे सड़क पर बेरहमी से पीटा गया और घसीटा भी गया. जिसका वीडियो भी सामने आया है.