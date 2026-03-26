ETV Bharat / state

बिहार में रूह कंपा देने वाली वारदात, बीच सड़क पर युवक को पीट-पीटकर मार डाला

रोहतास से सनसनीखेज मामला सामने आया है. युवक के पैर में रस्सी बांधकर बीच सड़क पर घसीटा, लाठी-डंडे से ताबड़तोड़ वार कर मार डाला.

MURDER IN ROHTAS
जांच करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 26, 2026 at 9:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतास : बिहार के रोहतास में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया है. मृतक की शिनाख्त 32 वर्षीय हसन रजा उर्फ आतिफ खान के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक यह मामला जमीन विवाद से जुड़ा है. पार्टनर के बीच जमीन के पैसे को लेकर विवाद हुआ और इसी विवाद में युवक की बेहरमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.

रोहतास में युवक को पीट-पीटकर मार डाला : सासाराम एसडीपीओ 2 कुमार वैभव के अनुसार, सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुरादाबाद में हसन रजा की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. उस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस वायरल वीडियो में दिनदहाड़े युवक को बेरहमी से पीटने और सड़क पर घसीटने की तस्वीर सामने आई है. पुलिस को मिले वीडियो के आधार पर कार्रवाई के दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

सासाराम एसडीपीओ कुमार वैभव (ETV Bharat)

''वीडियो में जिस शख्स को सड़क पर घसीटा जा रहा है. वह हसन रजा खान है. जिसकी हत्या कर दी गई थी. उसको एक गाड़ी में लादकर दूसरे थाना क्षेत्र में जाकर फेंक दिया गया था. ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके.''- कुमार वैभव, सासाराम एसडीपीओ 2

'जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहा था विवाद' : पुलिस की मानें तो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुरादाबाद गांव में दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी क्रम में मंगलवार को घटना को अंजाम दिया गया. इसी विवाद पर दोनों पक्षों के बीच तीखी नोंकझोंक शुरू हुई, जो हिंसक मारपीट में तब्दील हो गई. इसके बाद 32 वर्षीय हसन राजा खान उर्फ आतिफ खान पर हमलावरों ने लाठी-डंडे, ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया. उसे सड़क पर बेरहमी से पीटा गया और घसीटा भी गया. जिसका वीडियो भी सामने आया है.

''जमीन बेचने के पैसे को लेकर पार्टनर के बीच में विवाद हुआ. इसी विवाद में एक पक्ष के द्वारा मारपीट की गई. वीडियो पुलिस को प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है. मामले में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है.''- कुमार वैभव, सासाराम एसडीपीओ 2

Murder In Rohtas
मामले की जानकारी देती पुलिस (ETV Bharat)

हसन रजा की मां ने कहा कि जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ दिख रहा है कि कैसे मेरे बेटे को सड़क पर पीटा जा रहा है. पैर को बांधकर उसे घसीटा जा रहा है. लगातार उसपर डंडे से वार किया जा रहा है. घर में हम दो महिलाएं हैं, अब हमारी देखभाल कौन करेगा?

'आरोपियों को मिले फांसी की सजा' : मामले को लेकर मृतक की मां माहेनूर खातून ने कहा कि इकलौता लड़का था, कमाता था तो घर का खर्च चलता था. विवाद में पीट पीट कर मार डाला. अब सब कुछ खत्म हो गया. दोषियों को फांसी हो तो कलेजे को ठंडक मिले.

ये भी पढ़ें :-

'गोली मार देंगे..' बिहार में SP का बॉडीगार्ड बताकर जबरन LPG सिलेंडर ले गया पुलिसकर्मी

शादीशुदा महिला से इश्क का खौफनाक अंत, प्रेमिका ने घर बुलाया और पति ने दिव्यांग युवक की ले ली जान

TAGGED:

YOUTH BEATEN TO DEATH IN ROHTAS
रोहतास में हत्या
युवक को पीट पीटकर मार डाला
BIHAR NEWS
MURDER IN ROHTAS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.